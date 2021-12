René Oliver gewinnt Nachwuchspreis der Landesmedienanstalt

Beitrag über Diskriminierung Homosexueller beim Blutspenden überzeugt

Da ist der Preis: Im vierten Jahr von Meer Radio gewinnt René Oliver den ersten Landesmedienpreis für den Sender.

Neustadt/Hannover (os). „Besonders viele Merkmale einer qualitativ hochwertigen Berichterstattung“, urteilte die Jury der Landesmedienanstalt (NLM) und zeichnete Meer Radio-Volontär René-Oliver Nieschka - den Hörern unter seinem Künstlernamen „René Oliver“ bekannt - am Donnerstag mit dem Niedersächsischen Medienpreis 2021 in der Kategorie Hörfunk Förderpreis „Nachwuchs“ aus. Sein Beitrag „Gibt es Blut 2. Klasse? Das Blutspendeverbot für Homosexuelle“ behandele „ein spannendes Thema, das aufrüttelt, und das unabhängig von der Pandemie“, so die Juroren.

„Das ist für mich eine unfassbare Ehre“, sagt Nieschka. Das Ziel hatte er jedoch fest im Blick. „Schon bei der Bewerbung habe ich gesagt, dass ich diesen Preis gewinnen will“, erinnert sich der 28-Jährige. Er verbrachte bei der Online übertragenen Preisvergabe „einen mega aufregenden Abend“. Als seine Kollegen dann auch noch in neuen T-Shirts aufliefen, deren „Meer Radio-Wellen“ in Regenbogenfarben strahlten „habe ich schon das erste Mal geheult“. Über Nacht stand der Preis neben dem Bett, am Freitag musste er natürlich mit in die Redaktion. „Nachdem ich bei RTL eher der lustige Moderator war, lag mir dieses seriöse Thema sehr am Herzen“, so Nieschka, der bekennender Homosexueller ist und ausführlich in Sachen Ausgrenzung dieser Gruppe beim Blutspenden berichtet hatte. Unter anderem mussten sie bis vor kurzem bestätigen, zwölf Monate ohne Sex verbracht zu haben, wenn sie spenden wollten.

Auch Meer Radio-Geschäftsführer Niklas Nülle ist stolz auf seinen Volontär und das ganze Team, das „mit hohem journalistischen Anspruch“ arbeite. „Ich freue mich besonders für René, dass wir auf diesem Weg auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen konnten“, sagt er.

Ein Vertreter der NLM hatte die Trophäe am Donnerstagabend in Neustadt überreicht. Die Jury lobte die Vielfalt an Stellungnahmen und Quellen, mit denen es gelungen sei, das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. „Es gibt eine Straßenbefragung, Stellungnahmen von medizinischem Personal, politische Hintergründe, aber auch die Betroffenenperspektive kommt nicht zu kurz“, heißt es in der Begründung der Preisvergabe. Neben der guten Moderation hebt die Jury auch den Blick in andere Länder und die Lösungsvorschläge hervor. „Dieser Beitrag informiert nicht nur. Er zeigt auch Haltung und ist ein Plädoyer gegen die Diskriminierung von Homosexuellen beim Blutspenden“, so das Fazit.

In acht Kategorien waren 23 Medienschaffende aus Hörfunk und Fernsehen für die Preisvergabe 2021 nominiert worden.

