Der Waldboden als Spielplatz - Kita wappnet sich für den Winter

Betreuungskonzept um eine Jurte wird gut angenommen

Hauptsächlich wird im Waldkindergarten draußen mit Naturmaterialien gespielt, doch die mit Schafswolle isolierte Jurte bietet für die zwölf Kinder auch einen Rückzugsort, der von innen geräumiger ist, als der Anblick von außen erscheint. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mardorf (tma). Der Waldkindergarten um eine einsame Jurte erinnert auf den ersten Blick an ein Zeltlager, wenn die zwölf Kinder der Einrichtung rund um die runde Behausung mit Naturmaterialien spielen. Vor etwa zwei Monaten ist die Kita gestartet - die Planung hat etwas mehr als ein Jahr gedauert.

„Es ist schon so ein bisschen Survivaling im Wald“, erklärt Leiterin Antonia Masche. „Der Winter wird eine Herausforderung, wir bauen jetzt noch einen zusätzlichen Unterstand, damit es gerade bei Zeiten mit Regen einfacher wird.“ Ausgewichen werden kann auch in die mit Wolle gedämmte und Brennofen beheizte Jurte. Im Fokus bleibt jedoch das Leben an der frischen Luft.

„Für Kinder, die das nicht kennen, ist es was Anderes“, berichtet Masche von der Umstellung. Auch die Eltern müssten mitspielen, das Engagement sei jedoch durch den Verein, der schon von Müttern und Vätern ins Leben gerufen wurde, hoch. Dadurch sind auch Kontake mit der Freiwind-Schule entstanden, in deren Räumlichkeiten auch ein Schutzraum für den Waldkindergarten bereit steht, sollte die Kälte zu frostig oder eine Windstärke von 80 Stundenkilometern überschritten werden.

Auch abseits davon sind Kooperationen geplant, damit den Kindern im Grundschulalter ein flüssigerer Übergang ermöglicht wird. Bis dahin wird ohne fließendes Wasser im Wald gespielt, zu dem Zweck sind auch noch eine Bastelecke und ein Baumhaus in der Planung. Doch auch das Lernen kommt nicht zu kurz, etwa mit einem Kräuterbeet. „Die Kinder erleben die Natur in allen Jahreszeiten“, so die Leiterin. Dadurch würden automatisch Themen aufkommen und behandelt.

Auch mit den Waldbewohnern sollen sich die Kinder auskennen, bisher haben sich jedoch vor allem Insekten blicken lassen. Sollte es zu Begegnungen mit größeren Tieren kommen, kann das Personal - alle drei Erzieherinnen haben Erfahrung mit Waldkitas - schnell handeln. Auch die Kinder wissen, wie sie reagieren sollen: „Groß machen, laut sein, ruhig verhalten.“

Auch einige Eltern helfen auf dem Gelände mit, etwa wenn es darum geht, eine Matschküche zu installieren. Masche betont die Atmosphäre, auch durch das besondere Konzept, bei dem noch mehr als in anderen Einrichtungen auf die Kinder eingegangen wird, immer wieder. „Wir sind keine Institution, sondern ein Familienbetrieb.“

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1187 vom 11.12.2021