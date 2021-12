Gleue: Mit gegenseitiger Rücksichtnahme kann das Miteinander funktionieren

Fußgänger und Radfahrer sollen sich die Überquerung der Landwehr künftig teilen - mit gegenseitiger Rücksichtnahme. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). In unserer Rubrik „VERKERt“ hatten wir in der vergangenen Ausgabe eine Anregung des städtischen Verkehrskoordinators Benjamin Gleue aufgegriffen. Er schlug Radfahrern vor, den derzeitigen Engpass auf der Wunstorfer Straße in Höhe des Bahnhofs zu umfahren und die Brücke über die Landwehr-Unterführung zu nutzen, um zum Bahnhof oder in Richtung Poggenhagen zu kommen. Irene Siedow, Behindertenbeaufragte der Stadt, hält das allerdings für „sehr gefährlich“.

„Was ist mit den schwächsten Verkehrsteilnehmern, wie Kindern, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen, die bisher die Fußgängerbrücke als sichere Querung nutzten?“, fragt sie. Sie hält den Weg mit 2,28 Metern Breite, der in beiden Richtungen genutzt wird, für zu schmal, um ihn für den Fahrradverkehr freizugeben. „Auch der gesamte westliche Bereich des Bahnhofes einschließlich des Bahnhofstunnels ist eindeutig für Fußgänger gekennzeichnet“, verweist Siedow auf die Beschilderung.

In einer Stellungnahme dazu erklärt Gleue, dass es sich hier keinesfalls um einen gemeinsamen Fuß- und Radweg handelt. Radfahrer seien lediglich geduldet und es gelte wie überall im Straßenverkehr die gegenseitige Rücksichtnahme. „Bei Gegenverkehr kann der Radfahrende erforderlichenfalls problemlos anhalten oder absteigen und schieben“, sagt Gleue. Durch die Erhöhung des Brückengeländers dürften Radfahrende „zwar formal“ den Weg nutzen, eine verkehrsregelnde Beschilderung sei aktuell aber nicht vorgesehen.

Erfahrungsgemäß funktioniere „gemeinsam und miteinander“ statt „gegeneinander“ auf der Brücke gut, meint Gleue, der bisher von keinem Unfall an dieser Stelle weiß. Mit der Maßnahme habe die Stadt einen „vielfach geäußerten Wunsch der Bürger“ umgesetzt und „mit schmalem Budget eine deutliche Verbesserung für den Radverkehr realisiert“, ist er überzeugt.

Ändern will die Verwaltung die Beschilderung zum Bahnhofstunnel, die bisher nur für Fußgänger ausgewiesen ist. Hier soll der Zusatz „Radverkehr frei“ erfolgen. So soll der von beiden Seiten über eine Rampe erreichbare Bahnhofstunnel weiterhin von Radfahrenden genutzt werden dürfen. „Natürlich ebenfalls unter der Prämisse der gegenseitigen Rücksichtnahme“, wie Gleue betont.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1187 vom 11.12.2021