Kontrolle endet mit Verfolgungsjagd - Audis in Neustadt gestohlen

Neustadt/Braunschweig (os). Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle hat die Polizei Braunschweig in der Nacht zu Mittwoch einen Doppeltreffer gelandet. Trotz anfänglicher Flucht konnten zwei Männer festgenommen werden, die Audis, in denen sie unterwegs waren, wurden in der selben Nacht in Neustadt gestohlen.

Gegen 1.55 Uhr versucht sich ein Audi Q5 einer Kontrolle zu entziehen. Der Fahrer beschleunigt das Fahrzeug hierbei auf bis zu 250 Stundenkilometer. Zur Unterstützung der Funkstreifenwagen wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Der Fahrer flüchtet durch das Stadtgebiet von Helmstedt, sprang dann im Bereich der Abfahrt Helmstedt-West aus dem Auto und lief zu Fuß weiter. Nach kurzer Flucht konnte der 46-Jährige gestellt und festgenommen werden. Bei der Verfolgungsjagd wurde ein Funkstreifenwagen beschädigt.

Nur gut eine halbe Stunde später floh auch der Fahrer eines Audi A4 auf der A2 in Höhe der Abfahrt Braunschweig-Flughafen, als er kontrolliert werden sollte. Mit Tempo 240 raste er weiter Richtung Berlin. An der Anschlussstelle Braunschweig-Ost verließ er die Autobahn und flüchtet durch das Stadtgebiet Braunschweig. Auch der 34-Jährige versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte ebenfalls kurz später gestellt werden. Wieder kam auch ein Streifenwagen bei der Verfolgung zu Schaden.

In allen drei Fällen haben die zuständigen Polizeidienststellen die Ermittlungen aufgenommen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1187 vom 11.12.2021