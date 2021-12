Familienfehde setzt sich mit Schlägerei an Zulassungsstelle fort

Wieder großer Polizeieinsatz „im Clan-Milieu“

Neustadt (os). Wieder haben Streitigkeiten zwischen zwei Familien für einen großen Einsatz von Polizei und Rettungskräften am Schützenplatz vor der Zulassungsstelle gesorgt. Bei einer Massenschlägerei, in die nach den Worten eines Polizeisprechers bis zu 25 Personen verwickelt waren, wurden mindestens vier Männer verletzt. Unter anderem kamen laut Polizeibericht Baseballschläger zum Einsatz. Nachdem Zeugen die Polizei alarmiert hatten, flüchteten die Schläger in verschiedene Richtungen. Die Beamten zeigten im Anschluss auch Präsenz an den Wohnadressen der Beteiligten, um weitere Übergriffe zu verhindern.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wird eine der beteiligten Familien, sie stammt aus dem Libanon, dem Clan-Milieu zugeordnet. Weil teils verbotene Schlagwerkzeuge zum Einsatz kamen, ermitteln die Beamten wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, aber auch verschiedener Körperverletzungsdelikte. Ein hochpreisiger Geländewagen war bei der Auseinandersetzung beschädigt worden. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten ihn zur Spurensicherung. Festgenommen wurde laut Polizeibericht bisher niemand, die Ermittlungen dauern an.

