Schneeren ist nächster Karin-Standort

Schneeren (os). Von heute an geht es zu schnellen Verkehrsteilnehmern am kurzen Stück des Ortes in Höhe Mühle ans Portemonee. Die entsprechende Post dazu ist zwar erst später zu erwarten, die Beweisfotos macht der städtische Blitzeranhänger Karin aber bis Dienstagmorgen vor Ort.

Bis zur Weihnachts- und Neujahrspause folgen nun noch zwei Messungpunkte. Ab 14. Dezember wird der Anhänger in Eilvese "Am Hüttenkrug" platziert, dort sind ebenso 50 Stundenkilometer erlaubt wie zum Jahresfinale an der Nienburger Straße in der Kernstadt.

