Beleuchtungskontrolle bringt auch Drogenverstoß zu Tage

Beamtinnen des Kommissariats Neustadt stoppen in Höhe Apfelallee gleich zwei Fahrzeuge mit defekter Beleuchtung.

Neustadt (os). Bei einer größeren Kontrolle in Sachen Beleuchtung haben es Beamte des Polizeikommissariats in den meisten Fällen bei mündlichen Verwarnungen belassen. Von 43 „verkehrserzieherischen Gesprächen“, in denen „auf die Gefahren fehlender Sichtbarkeit im Straßenverkehr hingewiesen“ wurde, berichtet Einsatz- und Streifendienstleiter Alexander Benne im Fazit der siebenstündigen Maßnahme.

Weniger günstig wird ein 23 Jahre alter Opelfahrer davon kommen, der nicht nur mit einer defekten Frontleuchte, sondern auch unter Drogeneinfluss unterwegs war. Ein erster Urintest fiel positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC aus. Nach einer Blutprobe durfte er die Fahrt nicht fortsetzen. Laut Benne erwarten ihn ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte im Verkehrsregister und ein einmonatiges Fahrverbot. Sieben Autofahrer und zwei Radfahrer mit - teils - defekter oder nicht vorhandener Beleuchtung müssen je 20 Euro zahlen und innerhalb der kommenden Tage korrekt beleuchtete Fahrzeuge bei der Polizei vorführen. Jeweils 25 Euro werden für vier Radfahrer fällig, die auf der falschen Seite über die Löwenbrücke fuhren.

Warnleuchten und -anzeigen in neueren Fahrzeugen sorgen nach Bennes Meinung gerade bei Autos für weniger häufige Auffälligkeiten. „Das Thema Beleuchtung ist sehr wichtig für die Sicherheit, deshalb werden wir in den kommenden Wochen weiter kontrollieren“, kündigt er an.

