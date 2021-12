Die Corona-Lage am Mittwoch: Omikron in der Region und 27 Neu-Infektionen

Neustadt (tma). Am Wochenanfang kam es noch durch die Nachtragung von Daten zu hohen Fallzahlen, heute verzeichnet das Gesundheitsamt der Region auch ohne diese Maßnahme 27 positive Tests.

Die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn steigt damit auf 1.964 an. Aktuell als "infiziert" gelten 138 (+12) Personen im Stadtgebiet. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 167,9 (+11) an. Weiterhin gibt es 48 Corona-Tote aus dem Stadtgebiet, genesen sind 1.778 Personen.

Für die Region Hannover ist eine eine 7-Tage-Inzidenz von 216,4 (+0,4) angegeben, die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz nimmt auf 5,7 (-0,1) ab, während die Intensivbehandlungs-Quote bei 10,6 Prozent (+/-0) bleibt.

Zudem hat die Region Hannover den ersten Fall der Omikron-Variante registriert. Eine positiv getestete Person war am 22. November mit Symptomen von einer Reise zurückgekehrt und hatte sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. „Die wenigen Kontaktpersonen die es gab, haben sich umgehend in Quarantäne begeben oder befinden sich dort“, erklärt Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau.

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1187 vom 11.12.2021