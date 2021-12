Lego für große Jungs und Mädchen - erster Spatenstich beim Rathausbau

Bürgermeister erwartet kaum Verkehrsprobleme

Stadtplaner Friedrich Wippermann, Architekt Burkhard Wilkening, Dominic Herbst, Britta Seitz, Uwe Sternbeck und Karsten Hense beim ersten Spatenstich. Foto: Seitz

Neustadt (os). Große Bagger machen die Arbeiten zunehmend sichtbar, mit dem ersten Spatenstich hat der Rathaus-Neubau nun auch symbolisch begonnen.

„Ein wichtiger Meilenstein für die Verwaltungsmitarbeiter“ ist das Projekt laut Bürgermeister Dominic Herbst - weil die Beschäftigten künftig nicht mehr an sechs verschiedenen, alten und teils verschimmelten Standorten tätig sind. Deshalb hatte er unter anderem die Pesonalratsvorsitzende Britta Seitz zum ersten Spatenstich gebeten. Mit Uwe Sternbeck war aber auch sein Vorgänger als Stadtoberhaupt dabei. Sternbeck hatte das Projekt 2007 wieder auf die Agenda gebracht, erste Planungen gab es aber bereits 1978, wie Herbst betonte - lange vor seiner Geburt.

„Das Rathaus soll ein zentraler Ort in der Stadt werden“, sagte der Bürgermeister, der jedoch kaum Verkehrsprobleme durch die Konzentration der Verwaltung an einem Standort erwartet. Der ohne große Einschränkungen erfolgte Wegfall der bisherigen Parkplätze zwischen Sparkasse und Bahnhof nährt seine Hoffnung darauf. „Sollte es doch Probleme geben, lösen wir die auch“, so Herbst.

Karsten Hense, Geschäftsführer von Goldbeck Private Partner, die das Rathaus bauen und 30 Jahre lang zum Festpreis betreiben werden, freute sich über die „just in time“ erteilte Baugenehmigung. Dadurch sei das Projekt weiter voll im Zeitplan. Dieser sieht zunächst weitere Erdarbeiten und den Bau der Tiefgarage vor, schon im Frühjahr werden die Obergeschosse aus maßgefertigten Bauteilen errichtet. „Das ist wie Lego für große Jungs und Mädchen“, beschrieb Hense plakativ. Ab Herbst 2022 folgen Innenausbau und Technik, ein Jahr später soll das Gebäude übergeben werden.

Große Verzögerung sind dabei nur zu erwarten, falls Material nicht lieferbar sein sollte. „Kleinere“ Störungen werden umgehend ausgeräumt, etwa ein unerwarteter Kellerschacht, aufgrund der Bauweise erste einige Jahrzehnte alt. Um die Festigkeit der Zufahrt zu hinter dem Rathaus gelegenen Grundstücken zu erhalten, wird der Hohlraum derzeit verfüllt.

