Die Corona-Lage am Dienstag: Kaum Veränderungen im Stadtgebiet

Neustadt (tma). Nach einer hohen Datenkorrektur nach oben am gestrigen Montag ist der Dienstag - wie so oft - ruhig. Die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn steigt nur um zwei auf 1.937 an. Das Gesundheitsamt der Region verzeichnet 126 (+2) aktuell als "infiziert" geltende Personen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt bleibt unverändert bei 156,9 (+/-0). Weiterhin gibt es 48 Corona-Tote aus dem Stadtgebiet, genesen sind 1.765 Personen.

Für die Region Hannover ist eine eine 7-Tage-Inzidenz von 216 (-1,1) angegeben, die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz nimmt mit 5,8 (-0,1) deutlich ab, während die Intensivbehandlungs-Quote auf 10,6 Prozent (+0,1) steigt.

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

