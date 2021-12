Welze ist wieder Karin-Standort

Welze (os). Ab dem Vormittag steht der städtische Blitzeranhänger an der Landesstraße 191. In der Ortsdurchfahrt Welze gilt Tempo 50, die lange Gerade verlockt aber immer wieder Autofahrer zu flotterem Tempo. Die bekommen es von heute bis Freitag mit "Karin" zu tun.

Auch am nächsten Standort in Schneeren sind 50 Stundenkilometer vorgeschrieben, dort wird "Karin" von Freitag bis zum Dienstag kommender Woche messen.

Eine verkürzte Kontrolle gab es in Helstorf an der Walsroder Straße. Weil der Akku vorzeitig leer war, blitzte es nur von Donnerstag bis Samstagabend. In dieser Zeit gab es 118 Verstöße, den deutlichsten mit 84 Kilometern pro Stunde.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1187 vom 11.12.2021