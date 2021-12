Vierter Sieg in Folge bringt Platz fünf

Shooters haben einen Lauf

Selbst durch Fouls kaum zu stoppen: Dyon Doekhi traf auch nach diesem Einsteigen seines Gegenspielers noch. Foto: Seitz

Shooters-Fan Jarne (kleines Foto, li.) hatte am Samstag seinen achten Geburtstag, er bekam einen Ball mit Unterschriften aller Spieler geschenkt. Foto: Seitz

Noch ein Foul, bei dem der Pfiff ausblieb: Fabia Galiano zieht zum Korb. Foto: Seitz

Center Brandon McLean setzt sich unter dem Korb durch. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Der 83:71-Heimerfolg der TSV Neustadt temps Shooters gegen die TSG Bergedorf Stargazers war der vierte Sieg in Folge. Neben zwei weiteren Punkten, war Rang fünf in der Regionalliga - punktgleich mit den viertplatzierten Stadern - der Lohn. Damit haben die Shooters nach einem Durchhänger nun wieder direkten Kontakt zu den Playoff-Plätzen - vor Saisonbeginn erklärtes Ziel des Teams.

Nach einem Heimsieg sah es bis zur Pause nicht unbedingt aus. Verantwortlich dafür war auch eine nicht ganz so konsequente Defensive wie das Team sie in den letzten Partien teilweise gezeigt hatte. Bergedorf traf in der ersten Hälfte fast jeden Wurf aus der Distanz, zu nicht allen davon hätte es kommen dürfen. Allein sieben Dreier in Halbzeit eins trugen nicht nur zum 22:23 nach dem ersten Viertel, sondern auch zum 42:46-Halbzeitstand bei. Schon bis dahin hätte die Gastgeber allerdings manchen Freiwurf bekommen müssen, doch die Schiedsrichter gingen über zahlreiche Fouls hinweg. Als sich Coach Lars Buss dann aufregte, weil Jan-Luca Köster beim Dreierwurf klar weggestoßen wurde, gab es ein technisches Foul gegen ihn.

Nach dem Seitenwechsel trafen die Gäste bis zur Schlusssirene nur noch einen Dreier, dafür kamen die Shooters immer besser in Fahrt. In der 23. Minute schaffte Jan-Malte Bonfils den Ausgleich. Nachdem Brandon McLean die Shooters wenige Sekunden später erstmals in der Partie in Führung brachte, legte Bonfils noch einmal nach. Kurz darauf schied er jedoch mit einer Fußverletzung aus. Noch einmal mussten die Neustädter die Führung hergeben (25.), mit dem 55:54 per Freiwurf holte Dyon Doekhi sie aber schon knapp eine Minute später zurück. Ein Korbleger von Doekhi, fünf Punkte von McLean und drei - Zusatzfreiwurf inklusive - von Fabio Galiano sorgten für das 65:60 vor dem Schlussviertel.

In dem hatten die Bergedorfer nicht mehr viel zu bestellen. Gerade elf Punkte gelangen ihnen noch, allein Shooters-Führungsspieler Doekhi schaffte zwölf. Ein Dreier von Rishi Kakad sowie Korbleger und verwandelter Freiwurf von Till Rouven Radtke sorgten für den Endstand.

Unter 2Gplus-Regel waren deutlich weniger Fans in die Halle gekommen als sonst, die Anwesenden schienen das aber kompensieren zu wollen - und zu können. Die Stimmung war entsprechend.

„Das war ein schwieriges Spiel für uns“, kommentierte Buss. „Wir haben in der ersten Halbzeit die Aggressivität vermissen lassen“, gab sich der Coach selbstkritisch, las das auch an nur fünf Fouls in den ersten 20 Minuten ab. „Im zweiten Durchgang haben wir aber mehr Biss in der Verteidigung an den Tag gelegt und dadurch letztlich verdient gewonnen.“ Dyon Doekhi war einmal mehr wertvollster Neustädter Spieler auf dem Feld. Seine 32 Punkte erzielte er mit traumhaften Quoten, traf sieben von acht Freiwürfen und zwölf von 13 Versuchen beim Zug zum Korb.

Weiter spielten: Obiango (12 Punkte), McLean (10), Radtke (7), Köster (6), Galiano (5), Kakad (5), Bonfils (4), Leo Müller (2), Nico Teichert, Alan Bause.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1187 vom 11.12.2021