Wind, Wetter und Corona können das Lichterfestival nicht stoppen

Videoshow läuft noch bis 12. Dezember täglich ab 17 Uhr

Mit einer ausgefeilten Videoshow trafen die Veranstalter offensichtlich den Geschmack der Zuschauer. Die Produktion ist noch bis 12. Dezember täglich ab 17 Uhr immer zur vollen Stunde zu sehen. Foto: Seitz

Spontaner Jubel brandete mehrfach auf, als das marschierende Schützenbataillon auf dem Kirchturm zu sehen war. Foto: Seitz

Die Rockkantine nutzte ihr Heimspiel, um die Fans vor Ort richtig in Schwung zu bringen. Foto: Seitz

Kinderliederstar Nielsen war am Sonntag das Highlight für die jüngsten Besucher des Lichterfestivals. Foto: Seitz

Walking-Acts sorgten auf beiden Seiten des Zauns für Hingucker.

Neustadt (os). So richtig Wetterglück gab es beim Lichterfestival eigentlich nur am Sonntag. Die Temperaturen war zwar nicht „kuschelig“, aber es war trocken und nicht übermäßig windig. So konnten zahlreiche junge Besucher mit Kinderliederstar „Nilsen“ und dem Tanzcentrum Kressler ausgelassen vor der Bühne feiern. Die Kinder machten begeistert mit, „Nilsen“ musste nicht allzusehr animieren, damit auf dem Kirchplatz ordentlich Bewegung herrschte.

Als zwischen seinen Auftritten ab 17 Uhr die erste Videoshow über den Kirchturm geflimmert war, brandete auch dafür Applaus auf. Die Mischung aus Stadtgeschichte, Sehenswürdigkeiten wie Schloss und Mühlen, Alleinstellungsmerkmalen wie Kitesurf-Hotspot und Sektkellerei, aber auch die Animation der Bilder mit Neustadts Logo-Tier, dem Storch, kam bestens an. Dafür sorgten auch weihnachtliche Bilder aus dem Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße sowie den Kitas Ratzenspatz, Regenbogenland, Kraut&Rüben Borstel und Eilvese. Die hatte der Stadtmarketingverein in den weihnachtlichen Teil der Show einbauen lassen. Die Produktion ist noch bis zum 12. Dezember täglich ab 17 Uhr immer zur vollen Stunde zu sehen. Der Zaun um das Veranstaltungsgelände wurde am Montag abgebaut, auch von außerhalb hatten sich schon am Wochenende viele das Video angeschaut.

Der Freitag beim Lichterfestival hatte gezeigt, dass die Neustädter sich auch bei weniger gutem Wetter nicht lange zum Feiern bitten lassen. Trotz 2Gplus war der Auftakt mit dem Heimspiel der Rockkantine gut besucht. Die Cover-Musiker um Bandleader Ingo Lühring und Sänger Thomas Henner hatten keine Mühe, ihre Gäste in Schwung zu bringen und sie so aktiv etwas gegen die Kälte tun zu lassen.

Eine schnelle Veranstalterreaktion garantierte am Samstag wenigstens für Trockenheit von oben. Die Agentur MA Event brachte kurzer Hand Pavillons vor die Bühne, so konnten Besucher den „Fidgets live“ ungestört vom teils wilden Schneegestöber zuhören. Geschäftsführer Marc Berendsen empfand die Pavillon-Szenen sogar als „tollen Moment“. Das Wochenende war für ihn trotz der Umstände gelungen. Vor allem Feedback von auswärtigen Gästen ließ ihn aufhorchen. „Schön, dass eine Stadt so viel macht“, hörte er als Fazit.

„Schön, mal wieder in lachende Gesichter zu schauen“, bilanzierte auch City-Managerin Jana Schadwinkel und freute sich, dass auch die Regeln sehr gut eingehalten wurden. Auch beim Stadtmarketingverein, dessen Lichterfest zu dem Wochenend-Event weiterentwickelt worden war, herrscht Zufriedenheit vor. „Das wichtigste war, unseren Einwohner mal wieder ein Event bieten zu können“, sagt der Vorsitzende Thorsten Steen. Angesichts der Pandemie-Lage und der Regeln sei eine offene Veranstaltung zwar nicht möglich gewesen, auch beim ihm und seinen Mitstreitern kam aber viel positives Feedback an. „Wir hoffen natürlich, dass es 2022 wieder anders möglich sein wird“, sagt der Vorsitzende. Dankbar ist er auch der Stadt als Mitveranstalter. „Bürgermeister Dominic Herbst hätte die Veranstaltung auch noch absagen können. Schön, dass er es nicht getan hat“, so Steen.

