Die Corona-Lage am Montag: Datenkorrektur nach oben

Neustadt (tma). Die Zahlen machen nach dem Wochenende einen gewaltigen Sprung nach oben, der Grund ist auch bei einer Datenkorrektur zu finden, bei der falsch vermerkte Fälle nun richtig eingetragen werden. Diese sind inzwischen genesen.

So steigt die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn um ganze 31 Personen auf 1.937 an. Das Gesundheitsamt der Region gibt einen genaueren Blick auf die Zahlen durch die 124 (+16) aktuell als "infiziert" geltende Personen. Auch die 7-Tage-Inzidenz steigt nur leicht auf 156,9 (+2,2) an. Weiterhin gibt es 48 Corona-Tote aus dem Stadtgebiet, genesen sind 1.765 Personen.

Für die Region Hannover ist eine eine 7-Tage-Inzidenz von 217,1 (+8,1) angegeben, die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz nimmt mit 5,9 (-1,1) deutlich ab, während die Intensivbehandlungs-Quote auf 10,5 Prozent (+0,2) steigt.

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Ausgabe-Nr. 1187 vom 11.12.2021