Kitas schmücken Innenstadtbäume - Belohnung vom Ortsrat im Januar

GfW-Aktion: Malwettbewerb am Samstag

Kinder aus der Kita Purzelbaum schmücken einen der Weihnachtsbäume am Sparkassen-Vorplatz mit selbstgemachtem Behang.

Neustadt (os). Die Kinder aus der Kita Purzelbaum bestritten am heutigen Montag das Finale, nun sind aus allen Tannen am Sparkassenvorplatz Weihnachtsbäume geworden. In den acht Einrichtungen, die bei der Aktion der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) teilnahmen, wurde vorab kreativ gebastelt und gemalt. Laminierte Papierarbeiten sollen den ganzen Advent überdauern, vielfältiger Baumschmuck sorgt auf jeden Fall für Abwechslung an den Bäumen rund um den Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr offiziell keiner ist.

Als direkte Belohnung erhielt jede Einrichtung einen Beutel mit Obst und Schoko-Nikoläusen. Im Januar wird sich das Baumschmücken ein weiteres Mal „auszahlen“: Der Ortsrat Neustadt spendiert Büchergutscheine für alle teilnehmenden Einrichtungen. Neben den Purzelbaum-Kindern hatten sich die Krippe „Die Krümelmonster“, der Kindergarten „Rübenzwerge“, die Großtagespflege Wuselzwerge“, das Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße, der Kindergarten Empede-Himmelreich, die Kita „Ratzenspatz“ und die Kita Eilvese beteiligt.

Für den Samstag, 11. Dezember, hat die GfW den Nikolaus nachträglich in die Innenstadt eingeladen. Von 10 bis 13 Uhr ist er auf der Marktstraße unterwegs. In seinem Sack hat er viele Leckereien dabei. Begleitend zu dieser Aktion findet ein Malwettbewerb statt: Alle Kinder zwischen drei und zehn Jahren dürfen ihr gemaltes Bild unter dem Motto „Der Nikolaus und ich“ beim Nikolaus abgeben. Alter, Name und Telefonnummer sollten auf der Rückseite vermerkt werden. Alle Teilnehmer, die es am Samstag nicht zum Nikolaus schaffen, dürfen ihr Kunstwerk auch bei der „KlaMOTTE“ oder im Trendhaus Ohlau abgeben. Es gibt Einkaufsgutscheine von lokalen Geschäften im Gesamtwert von 360 Euro zu gewinnen. Letzter Abgabetag ist Montag, 13. Dezember.

