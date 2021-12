EILMEILDUNG: Impfzentrum zieht am Montag ins VZL

Team will nicht mehr an der Marktstraße arbeiten

Für drei Tage zieht das Impfzentrum noch ins VZL. Foto: Seitz (Archiv)

Neustadt (os). So schnell ändern sich die Umstände: In der Neustädter Zeitung vom morgigen Samstag findet sich die kurzfristig untergebrachte Meldung über den Umzug des Impfzentrums ins Aus- und Weiterbildungszentrum der Temps Malereibetriebe. Dorthin siedelt das Impfteam auch tatsächlich um, allerdings nun nicht erst ab 13. Dezember, sondern bereits ab Donnerstag, 9. Dezember. Vorher wird am Montag, Dienstag und Mittwoch noch im Veranstaltungszentrum Leinepark (VZL) geimpft. Die Anlaufstelle Marktstraße 32 ist ab sofort ausschließlich Testzentrum.

Grund für den plötzlichen Wechsel mit Zwischenquartier sind Bedenken der zum Impfen eingesetzten Kräfte bezüglich der Enge in den Räumen. Ein Arzt hatte gegenüber der NZ kritisiert, dort sei zu wenig Platz - er verwies auch auf positive Testergebnisse im Testzentrum der Post-Apotheke. Beide Einrichtungen teilen sich die Räumlichkeiten. Auch weitere Mitarbeiter hatten das gegenüber der Region moniert. Dezernentin Cora Hermenau hatte daraufhin die Stadtverwaltung kontaktiert und über die Weigerung der Mitarbeiter berichtet. "Ich finde das jetzt sehr überstürzt", sagt Stadtsprecherin Nadine Schley - vor allem mit Blick auf den bevorstehenden Umzug, der schon die ganze Woche vorbereitet wird. Das Impfzentrum selbst war vor drei Wochen innerhalb weniger Stunden auf die Beine gestellt worden. Unternehmer Ulrich Temps zeigte sich nun bekannt pragmatisch, schneller als bis Donnerstag kann sein Team die Räume aber auch nicht vorbereiten. So muss nun das VZL als Zwischenlösung her. Freiwillige Feuerwehrleute bereiteten dort schon am heutigen Freitag alles vor, weitere Einsatzkräfte sorgen am Wochenende auch für den Umzug. Damit kann es am Montag zur bekannten Zeit losgehen.

