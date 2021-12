Stadtwerke-Betriebsrätin gekündigt - Mitarbeiterschaft gespalten

Ansichten zum Fall liegen weit auseinander - neues Tempo liegt an

Neustadt (os). Wie ist es um das Betriebsklima in den zu den Wirtschaftsbetrieben Neustadt gehörenden Unternehmenzweigen bestellt? Ein Prozess vor dem Arbeitsgericht Hannover hat diese Frage aufgeworfen.

Die Betriebsratsvorsitzende der Stadtwerke und Arbeitnehmervertreterin im Aufsichtsrat hatte gegen ihren Arbeitgeber geklagt, weil sie im Wechsel vieler Mitarbeiter in die noch junge Gesellschaft LeineEnergie (LEG) einen Übergang sah, sie für diesen Bereich aber nicht mit zuständig sein konnte.

Zusammen mit einer weiteren Kollegin erhielt sie noch vor dem Prozesstermin die Kündigung - ohne dass darin Gründe angegeben worden waren. Auch dagegen zog die Frau aus dem Stadtgebiet vor Gericht - und bekam am Ende Recht. Ihr wurde eine Abfindung von 50.000 Euro zugesprochen, außerdem erhält sie ein Jahr weiter ihr Gehalt. Wie die HAZ berichtete, gab das Gericht auch der ursprünglichen Klage statt und sah einen Betriebsübergang.

Dieter Lindauer, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe und weiterer Untergesellschaften, unter anderem der Stadtwerke, mag den Vorwurf, einer unbequemen Betriebsrätin gekündigt zu haben, so jedoch nicht stehen lassen. Auf Nachfrage bestätigt das Unternehmen zwar, dass es keinerlei Abmahnungen oder Personalgespräche mit der Mitarbeiterin gab, die Gründe seien jedoch „schwerwiegend genug, um weiteren Schaden mit einer direkten Kündigung abzuwenden“. Details wurden auf Nachfrage nicht genannt. Recherchen der Neustädter Zeitung unter weiteren - aktuellen und ehemaligen - Mitarbeitern, die alle Beteiligten kennen, zeichnen ein unterschiedliches Bild. So wird den beiden gekündigten Mobbing anderer Kollegen vorgeworfen. „Seit die beiden weg sind, ist das Betriebsklima schon besser“, hieß es dazu wörtlich. Weitere Vorwürfe blieben aber unbelegt.

Die alleinerziehende Mutter und Ex-Betriebsrätin bestreitet solche Vorwürfe auf Nachfrage. „Viele Kollegen waren ja auch im Homeoffice“, ergänzt sie. Ihre Vermutung ist, dass sich die Unternehmensführung einer unbequemen Mitarbeiterin entledigen wollte. „Das ist ja auch ein Zeichen für andere, wenn sogar eine Betriebsrätin nicht mehr sicher ist“, sagt die Frau. Wie dazu die Kündigung für ihre Kollegin passt, bleibt jedoch offen.

Nach ersten Berichten hatten sich Mitarbeiter der neuen LeineEnergie, in die viele von den Stadtwerken kommend gewechselt waren, in einem offenen Brief geäußert, dessen Inhalt nach Aussage einer Mitverfasserin alle Kollegen zugestimmt hatten. „Wir arbeiten gerne, kollegial loyal und insbesondere vertrauenswürdig zusammen (...), heißt es dort. Mit Geschäftsführer Dieter Lindauer erlebe man „eine rasante und vor allem überfällige Neuausrichtung (...), die wir alle unterstützen. Ein Zitat mit Bezug auf die bis dahin erfolgte Berichterstattung lässt jedoch auch aufhorchen: „Wenn einige Mitarbeiter*innen nicht mitgehen möchten, bleiben sie leider auf der Strecke“. Mitarbeiter bestätigen durchaus, dass Lindauer ein mächtiges Tempo vorlege. „Was früher bei den Stadtwerken drei Jahre dauerte, geht jetzt manchmal in drei Monaten oder schneller“, heißt es. „Das passt nicht jedem“, so eine Stimme. Unstrittig gibt es auch Mitarbeiter, die aus diesem Grund selbst gegangen sind.

Das Wechsel-Angebot, dass sich finanziell für Mitarbeiter aus Neustadt lohnte, stand auch der Betriebsrätin offen, dazu habe es ein Bewerbungsgespräch gegeben, wie Unternehmenssprecher Steffen Schlakat auf Nachfrage bestätigt. Er korrigiert auch den ursprünglichen Vorwurf, in der mit den Stadtwerken Garbsen (siehe Kasten) gegründeten LEG werde kein Tariflohn gezahlt. Die Mitgliedsbestätigung in dem Arbeitgeberverband, der für Tarifbindung sorgt, liegt der NZ vor. Mitarbeiter hatten nach eigener Aussage vor dem Wechsel von Stadtwerken zur LEG ihre neuen Verträge von Arbeitsrechtlern prüfen lassen, Einwände dagegen habe es nicht gegeben.

Wie Lindauer bestätigt, haben die Stadtwerke selbst zwischenzeitlich aber nur noch drei Mitarbeiter, ein Betriebsrat ist daher nicht mehr erforderlich. „Ich habe nichts gegen einen Betriebsrat und würde den auch nie verhindern“, sagte er der NZ, „da wäre ich als Geschäftsführer schnell weg vor dem Fenster.“

Die gekündigte Betriebsrätin sieht das allerdings anders. Schützenhilfe bekommt sie dabei vom langjährigen Betriebsratsvorsitzenden Detlef Dralle. Durch Prämien und weitere Vorzüge werde der Bedarf der Mitbestimmung quasi abgekauft, meint er. Dralle ging vor kurzem in den Ruhestand, war bis dahin auch Personalvertreter im Aufsichtsrat. Den dort sitzenden Ratspolitikern traut er in Sachen Stützung von Arbeitnehmerrechten wenig zu. „Da passiert nichts. Was die Geschäftsführung vorlegt, wird mitgemacht - schon weil so gut wie keiner wirklich durchblickt und manches Mitglied augenscheinlich mit anderen Dingen beschäftigt ist“, kritisiert er - und erwartet Einschnitte in den kommenden Monaten, „weil Übergangsgarantien auslaufen.“

Kritik gibt es auch an der Personalsituation im Balneon. Viele, unter anderem geringfügig, Beschäftigte bekämen dort nicht mal Weihnachtsgeld, während in anderen Bereichen Prämien und Firmenwagen „verteilt würden“, wie Dralle sagt. Dabei sei die Belastung angesichts knappen Personalstandes durchaus herausfordernd. Das bestätigt auch Schlakat, offene Stellen seien aber dauerhaft ausgeschrieben.

Konträr sind auch die Darstellungen zur internen Kommunikation. Die Ex-Betriebsrätin sagt, Lindauer habe an Monatsgesprächen zuletzt nicht mehr teilgenommen, der bestreitet das, hat aber auch einen Vertreter und nimmt nicht selbst an allen Runden teil.

Der Aufsichtsrat wird nach NZ-Informationen in der konstituierenden Sitzung am kommenden Mittwoch durch Lindauer über die Vorgänge informiert.

LeineEnergie nur noch für Neustadt

Nachdem sich die Energieversorger aus Garbsen und Neustadt 2016 schon ihre Netzbereiche in der LeineNetz zusammengetan hatten - was bis heute anhält - ist der gemeinsame Vertrieb über LeineEnergie schon wieder Geschichte. 2020 war die gemeinsame Firma gestartet, in der Ratssitzung Anfang Oktober hatte das Gremium zur Kenntnis genommen, dass die Wirtschaftsbetriebe Neustadt die Garbsener Anteile zurückkaufen, nachdem der Versorger der Nachbarkommune wieder aussteigen wollte. Abzüglich eines Verlustanteils kostete das 97.600 Euro.

Jetzt ist die LeineEnergie komplett in Neustädter Hand. Geschäftsführer Dieter Lindauer sieht nach wie vor gute Möglichkeiten, auch über das Stadtgebiet Neustadts hinaus mit Energie und Telekommunikation Geld zu verdienen. Der Gesamtverlust im ersten Jahr lag mit rund 4.800 Euro aber nicht übermäßig hoch.

Vielfältiges Unternehmensgeflecht

Aus den einstigen Stadtwerken hat sich bis heute ein vielschichtiges Unternehmen gebildet, teils durch gesetzgeberische Vorgaben, aber auch durch lokale, politische Entscheidungen und Unternehmensziele.

Als 100-prozentige Stadttochter stehen die Wirtschaftsbetriebe über allem, ihr Markenname ist nun „Ideenstadtwerke“. Diese betreiben auch das Balneon aus Untergesellschaft. Jeweils 100-prozentige Töchter der Wirtschaftsbetriebe sind die Neustädter Immobiliengesellschagt mbH und die Stadtwerke GmbH. Letztere untergliedern sich in die LeineEnergie GmbH zu der nun die Marken LeineEnergie, „greenergie24“ und „RASANNNT“ gehören. Zu 75,1 Prozent sind die Wirtschaftsbetriebe im Besitz der Stadtnetze GmbH & Co KG, die wiederum zu 50 Prozent in der LeineNetz - gemeinsam mit den Stadtwerken Garbsen - aufgeht. Kleinere Beteiligungen kommen dazu.

