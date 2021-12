Neu: Über die Unterführung der Landwehr zum Bahnhof

Mehr Sicherheit für Radfahrer

Bis zu 17.000 Fahrzeuge passieren laut Verkehrszählung täglich dieses Teilstück der Wunstorfer Straße. Zu Stoßzeiten wird es hier eng für Radfahrer. Foto: (r).

Neustadt (dgs). Die für Fahrradfahrer wohl gefahrenträchtigste Strecke ist derzeit die Wunstorfer Straße zwischen den Kreuzungen Herzog-Erich-Allee/Bahnhof und Landwehr. Wie berichtet, ist das Teilstück für die nächsten Wochen wegen des Baustellverkehrs am „NeuStadtTor“ auf zwei Fahrspuren verengt worden. Die Schutzstreifen für Fahrradfahrer sind gänzlich entfallen. „Wo soll der Radverkehr geführt werden?“, fragt sich nicht nur Volker Kempf, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).

Verkehrskoordinator Benjamin Gleue ist froh, dass sich das Verkehrschaos an dieser Stelle nicht so entwickelt hat, wie zunächst befürchtet. „Eigentlich ist es nur wenige Male pro Tag zu den Verkehrsstoßzeiten richtig voll“, berichtet er. Wenn es so leer sei wie auf dem Foto, könnten Radfahrer hier sicher weiter fahren. Es gebe allerdings auch Alternativen.

Wer per Rad aus Richtung Himmelreich über die Nienburger Straße komme, könne vor dem Bahnübergang nach rechts abbiegen und über die Saarstraße die Landwehr-Unterführung überqueren. „Auf Wunsch vieler Radfahrer haben wir jetzt das Geländer erhöht und Bordsteine abgesenkt“, berichtet Gleue. Bisher war der Weg über die Landwehr zum Bahnhof nur für Fußgänger zugelassen. Durch den Bahnhofstunnel könnten Radfahrer von hier aus sowohl in die Innenstadt als auch weiter in Richtung Poggenhagen fahren. „Wir versuchen schon, mit kleinem Budget zeitnah Verbesserungen im Radverkehr umzusetzen“, macht Gleue deutlich.

Die Neustädter Zeitung würde sich über weitere Anregungen freuen. Wo gibt es Stolperfallen oder Gefahrenpunkte im Radverkehr, die sich unbürokratisch beseitigen lassen? Gesendet werden können Tipps unter dem Stichwort „VERKEHRt“ per E-Mail an redaktion@neustaedter-zeitung.de.

