Die Schule der Zukunft wird auch auf einem Spielbrett entschieden

Planungsphase 0 für die Erweiterung der KGS geht noch bis Juli

Spielerisch fügen die Schüler Aktivitäten rämlich zusammen, die später in die Baupläne integriert werden können. Konkretere Wünsche hat Lina (unten, re.) Fee Kyriakopoulos von den Baupiloten präsentiert. Fotos: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Als die Schüler der Kooperativen Gesamtschule (KGS) kleine, bunte Plättchen anordnen, erinnert dies an ein Gesellschaftsspiel - doch dabei handelte es sich um den Beginn der Planungsphase 0 für die Erweiterung des Schulgebäudes. Spielerisch und gestalterisch konnten erst Schüler und dann auch Pädagogen erkunden, wie die Schule der Zukunft für sie aussieht.

„Ihr seid KGS-Vollprofis, die die Vision einer perfekten KGS entwickeln“, eröffnete Schulleiter Burkhard Jonck die „Visionenwerkstatt“. Vor allem Schüler wüssten, was in den Räumlichkeiten möglich ist und was nicht. Es ginge nun darum, eine Lernumgebung zum Wohlfühlen zu schaffen. „Jüngere Schüler werden noch erleben, dass sich die Gebäude verändern.“

Die Bauarbeiten terminiert Fee Kyriakopoulos von für die Planungsphase zuständigen Berliner Baubüro „Die Baupiloten“ auf frühestens in fünf Jahren. Bis Juli werden nun die Ergebnisse einiger Schüler-Präsentationen über Vor- und Nachteile der Gebäude sowie die kreativen Ergebnisse ausgewertet und sollen direkt in die zukünftigen Baupläne mit einfließen.

Was so ein abstrakter Prozess für Experten bringt? „Im Endeffekt kommen wir jetzt einfacher zum Ergebnis, weil wir die Schule besser kennen“, erklärt Kyriakopoulos. „Das war jetzt erstmal ein Kraftakt, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass uns ein besseres Bild der Bedürfnisse vorliegt, als wenn wir einige Fokusgruppen anhören. Gerade die Begegnung mit den Schülern ist wie ein Schatz, den wir nach Berlin mitnehmen.“

Die Ergebnisse sind neben Präsentationen, bei denen Kinder und Jugendliche aller Jahrgangsstufen die aktuellen Räumlichkeiten bewerten, auch Collagen, die die Atmosphäre einer perfekten Lernumgebung zeigen sollen. Trotz unterschiedlicher Herangehensweisen gibt es überraschend viele Gemeinsamkeiten.

Konkret sprachen die Schüler häufig Sauberkeit und Sitzmöglichkeiten an. „Die Klassenräume sind altmodisch und auch oft viel zu klein“, ist sich Arwen sicher, ihre jüngeren Mitschüler nicken energisch. Sie wünschen sich außerdem mehr Rückzugsorte, an denen sie auch mal alleine lernen können, was eine große Schule widerspiegele, so Kyriakopoulos. Sie ist jedoch gleichzeitig überrascht von der starken Identifikation der Schüler zur KGS - die Sehnsucht zur Gemeinschaft schreibt die Bauplanerin der langen Pandemie zu.

Sie lobt zudem die Arbeit der Pädagogen, die in der Phase 0 auf die Schüler eingegangen sind. „Es ist beeindruckend zu sehen, dass die Erwachsenen aus der Perspektive der Kinder gedacht haben - das ist gar nicht gewöhnlich. Sonst gingen die Bedürfnisse der beiden Gruppen meist auseinander.

Durch die Ergebnisse der Lehrer möchte sie nun die Grundbedingungen für eine Schule mit hohem Anspruch, individueller Förderung und drei unterschiedlichen Abschlüssen mit einbeziehen. Für die Architekten soll dann im Frühling ein umfangreiches Nutzungskonzept vorliegen.

„Wir sind grundsätzlich offen für alle Ideen“, so Kyriakopoulos. „Die herkömmliche Vorstellung einer Schule ist dabei unwichtig, wir wissen ja nicht, wie die Bildung der Zukunft aussieht.“

