Tankstelle: B 6-Abfahrt an Mecklenhorster Straße dicht

Neustadt (r/tma). Die entstehende Tankstelle an der Mecklenhorster Straße wird in der kommenden Woche an das Kanalnetz angeschlossen. Dazu muss die Landesstraße 193 in diesem Bereich einseitig gesperrt werden. Auch die B 6-Abfahrt Otternhagen steht vorübergehend nicht mehr zur Verfügung.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 6. Dezember, und sind für etwa drei Tage angepeilt. Während dieser Zeit regelt auf der Mecklenhorster Straße eine Ampel den Verkehr. Radfahrer in Richtung Gewerbegebiet fädeln sich weiterhin auf die Fahrbahn zwischen dem Autoverkehr ein. Für Fußgänger ändert sich wenig, sie können die Straße wie sonst auch auf dem Fußgängerüberweg Gartenstraße queren.

Die Sperrung der B6-Abfahrt soll verhindern, dass sich abfahrende Fahrzeuge von der Baustelle bis auf die Bundesstraße zurückstauen. „Weil durch diese Regelung zugleich nur zwei statt drei Ampeln benötigt werden, können noch längere Wartezeiten vor den jeweiligen Lichtsignalanlagen auf der Mecklenhorster Straße verhindert werden“, so Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. „Die Auffahrt auf die B 6 ist von der Maßnahme nicht betroffen und bleibt geöffnet.“

Eine Umleitung werde nicht ausgeschildert, da die Abfahrt überwiegend von ortskundigen Fahrern genutzt werde. Wer aus Richtung Garbsen/Hannover kommend ins Gewerbegebiet Ost möchte, kann die B 6 bereits an der Abfahrt Bordenau verlassen, wer in die Innenstadt möchte, nutzt die Abfahrt Leinstraße.

