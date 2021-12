Die Corona-Lage am Donnerstag: Nochmal 20 positive Tests - Infiziertenzahl nun dreistellig

Omikron-Variante ist in Niedersachsen angekommen

Neustadt (os). Die drastische Zunahme bei positiven Covid-19-Tests im Stadtgebiet setzt sich fort. In den vergangenen 24 Stunden stieg die Zahl der seit März 2020 direkt betroffenen Personen um 26 auf 1.896 an, das liegt aber auch an sechs Nachmeldungen, die vorher unter falschem Ortsnamen geführt wurden, aber längst als "genesen" eingestuft werden. Aktuell gelten nun 111 (+19) Menschen als "infiziert" - unabhängig von Symptomen - und befinden sich in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner nahm entsprechend deutlich auf 156,9 (+22,1) zu.

Für die Region Hannover ist eine eine 7-Tage-Inzidenz von 204,2 (+14,0) angegeben, die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz nimmt auf 7,2 (-0,1) ab und die Intensivbehandlungs-Quote bleibt bei 9,9 (+/-0).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

