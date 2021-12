Karin hat noch fünf Termine bis zum Weihnachtsurlaub

Helstorf ist Dezember-Auftakt

Helstorf (os). Die Stadtverwaltung hat die letzten Standorte des Blitzeranhängers für dieses Jahr bekannt gegeben. Bevor "Karin" am 23. Dezember in die Weihnachts- und Neujahrspause geschickt wird, blitzt es ab heute zunächst in Helstorf. Am Messpunkt Walsroder Straße, gleichzeitig Landesstraße 193, sind innerorts 50 Stundenkilometer erlaubt.

Weiter geht es ab 7. Dezember in Welze (L 191/50 erlaubt), bevor vom 10. Dezember an Schneeren (L 360/50) auf dem Plan steht. Am Hüttenkrug in Eilvese (L 192/50) steht der Messanhänger ab 14. Dezember, letzter Standort in diesem Jahr wird die Nienburger Straße (B442/50) sein, dort wird Karin am 17. Dezember aufgestellt. Alle Messpunkte liegen innerorts.

