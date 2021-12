Auch bei der Tafel wird geimpft

Neustadt (r/dgs). Ein mobiles Impfteam der Region Hannover kommt am Montag, 6. Dezember, zur Ausgabestelle der Tafel am Bischoff-Ketteler-Plaz 2. Dort werden ab 10 Uhr das Tafel-Team und die Tafelkunden geimpft und geboostert. Von 13 bis 16 Uhr gilt das Angebot darüber hinaus für jeden Impfwilligen. „Wichtig ist, dass jetzt viele weitere Impfungen vorangetrieben werden“, sagt Tafel-Leiterin Christina Schlicker und spricht eine Einladung an alle aus.

