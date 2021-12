Die Corona-Lage am Mittwoch: 17 neue Fälle in 24 Stunden

Neustadt (os). Seit dem heutigen Mittwoch gilt wie schon in der vorigen Woche erwartbar die Warnstufe zwei in der Region Hannover. Weil die Inzidenz an fünf Tagen nacheinander über 200 lag und gleichzeitig die Hospitalisierungs-Inzidenz ebenso lange über sechs, treten weitere Einschränkungen in Kraft. Zwei von drei Faktoren, als dritte gibt es noch die Intensivbehandlungsquote, müssen dafür überschritten sein. Somit gilt in vielen Bereichen nun 2Gplus. Auch vollständig Geimpfte benötigen deshalb negative Schnellestnachweise, etwa bei Sport, Innengastronomie, Übernachtungen, Kinos und Theatern, körpernahen Dienstleistungen wie Friseur, Physiotherapie oder Kosmetik sowie bei Veranstaltungen ab 15 Personen. Dazu gilt in den meisten Fällen wieder die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken. Weiter Auflagen sind je nach Bereich möglich, weitergehende Infos dazu unter www.niedersachsen.de/coronavirus im Internet.

Die Zahl bisher insgesamt durch Covid-19 direkt betroffener Menschen liegt heute bei 1.870 (+17). Aktuell gelten 92 (+10) Personen als "infiziert", liegen also innerhalb des 14-tägigen Quarantände-Zeitraums nach einem positiven Test. Die Inzidenz je 100.000 Einwohner und sieben Tage steigt deutlich auf 134,8 (+15,5). Nach einem Ausfall des Dashboards stehen heute für Genesene und Verstorbene keine aktuellen Zahlen zur Verfügung.

Für die Region Hannover ist eine eine 7-Tage-Inzidenz von 190,2 (-18,1) angegeben, die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz nimmt auf 7,3 (-0,3) ab und die Intensivbehandlungs-Quote steigt auf 9,9 (+0,2).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

