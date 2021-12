Seniorenbeirat besteht wieder aus bekannten Gesichtern

Vorheriges Gremium durch Corona kaum aktiv

Der neue Seniorenbeirat: Ekka Lühring (v. li.), Jean-Claude Cousin-Sauer, Ulrike Weisang, Heinz-Günther Sala und Lothar Reinhart - für das Foto alle ausnahmsweise ohne Maske. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Erst in der übernächsten Woche nimmt der neue Seniorenbeirat die Arbeit auf. Doch das Interesse hielt sich in Grenzen: Nur fünf Kandidaten meldeten sich bei der Stadt und sind damit automatisch im Gremnium. Die Mitglieder kritisieren den Aufruf Anfang September, der nur in Form einer Bekanntmachung erschienen ist, eine Pressemitteilung gab es nicht.

„Viele haben diese Bekanntmachung nicht gelesen, es hätte sonst mehr Interessenten gegeben“, erklärt Heinz-Günther Sala, der bereits zum zweiten Mal dabei ist und vorher politisch im Ortsrat aktiv war. Für diese Stimmen will er die Arbeit weiterführen und spricht das betreuende Sachgebiet Sozialpädagogischen Hilfen direkt an: „Ideen können nur umgesetzt werde, wenn es dafür ein offenes Ohr in der Verwaltung gibt.“

Das einzig neue Mitglied ist Ekka Lühring, die dazu von der Kontaktbeamtin Pamela Hoffmann erfahren hat. Doch für ihre Kollegen ist sie bei der Seniorenarbeit keine Fremde: „Ich war schon ein paar Jahre [Anm. d. Red.: 13] als Sicherheitsberaterin tätig.“

Bereits zum dritten Mal im Beirat ist Lothar Reinhart, der auf ein schnelles Ende der Pandemie hofft, damit die Arbeit des Gremiums nicht erneut so sehr eingeschränkt wird wie im Vorjahr. Das ist auch das größte Thema von Ulrike Weisang (dritte Amtszeit). „Die Vereinsamung ist gerade wichtig, wir müssen mit Angeboten Abwechslung schaffen“, so die ehemalige SoVD-Vorsitzende. Sie wäre auch bereit ein Kummertelefon zu übernehmen.

Auch Jean-Claude Cousin-Sauer, der bereits zum vierten Mal dabei ist, hat konkrete Ideen. „Wenn sie sehen, wie manche ältere Leute mit dem Rollator fahren, schütteln sie den Kopf“, sagt er. Abhilfe könnte ein Kurs schaffen, seine Kollegin Weisang denkt sogar an einen Korso durch die Stadt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1186 vom 04.12.2021