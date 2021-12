Nachfrage steigt: Testzentren fahren ihre Kapazitäten hoch

Neustadt (r/dgs). Der Massenandrang vor den Impf- und Testzentren sorgt für Aufregung. Nicht nur bei Stadtsprecherin Nadine Schley liegen inzwischen die Nerven blank. Hunderte Anrufe von empörten oder verzweifelten Bürgern gehen täglich bei der Stadtverwaltung ein (die NZ berichtete). Die Stadt bemühe sich sowohl das Impf- als auch das Testangebot im Stadtgebiet zu erhöhen. „Das ist aber eigentlich nicht unsere Aufgabe“, betont die Stadtsprecherin.

Mit der neuen 2Gplus-Regelung, díe ab morgen gilt, wird die Nachfrage nach Testangeboten voraussichtlich weiter steigen. Die Vorgabe erstreckt sich auf die Innenbereiche von Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Discotheken, Gastronomie, Hotels und auf alle körpernahen Dienstleistungen, wie Friseure, Fußpflege oder Physiotherapie. Außerdem gilt 2Gplus für Weihnachtsmärkte und somit auch für das Neustädter Lichterfestival am Wochenende. Darüber hinaus erhöht die 3G-Regelung am Arbeitsplatz die Test-Nachfrage.

In der Kernstadt liegt das Testen allein in Händen privater Anbieter. So betreibt die Post-Apotheke ein Testzentrum in der Markstraße 32. Hier sollen schon in den nächsten Tagen die Öffnungszeiten wieder ausgeweitet werden, sogar am Wochenende sind Tests möglich. Ein Drive-in-Testen hält der Anbieter Coviste im Gewerbegebiet Ost vor. Auch hier ist die Nachfrage in den vergangenen Tagen stark angestiegen und sorgt bereits für Verkehrsstaus im Kreisel. Wie die Stadtsprecherin mitteilt, wird zum Wochenende auch in Bordenau das Testangebot wieder hochgefahren. Anlaufstelle ist die Dorfwerkstatt im Birkenweg 3a. „Mit weiteren potentiellen Anbietern sind wir im Gespräch“, so Schley. Sie weist daraufhin, dass in Restaurants oder bei „körpernahen Dienstleistern“ auch ein Testen „direkt vor Ort und unter Aufsicht“ möglich sein sollte.

