Die Corona-Lage am Dienstag: Übliche Korrektur - nach unten - fällt aus

Neustadt (os). Die sonst dienstags übliche Datenkorrektur mit geringeren Zahlen greift im Stadtgebiet in dieser Woche nicht - im Gegenteil. Zwei weitere positive Covid-19-Tests lassen die Werte auch heute weiter steigen. Bei den aktuell als "infiziert" geltenden Menschen schlägt die Korrektur sogar ins Gegenteil. Durch zwei zu früh als "genesen" Geführte befinden sich jetzt 82 (+4) Menschen zwischen positivem Testergebnis und Quarantäneende. Seit Pandemiebeginn stehen nun 1.853 (+2) direkt Betroffene in der Statistik des Gesundheitsamtes der Region Hannover. Davon sind 1.723 (-2) genesen (unabhängig vom Verlauf) und 48 an Corona verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner steigt in den vergangenen 24 Stunden auf 119,3 (+8,8).

Für die Region Hannover ist eine eine 7-Tage-Inzidenz von 208,3 (+3,6) angegeben, die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz nimmt auf 7,6 (+0,2) zu und die Intensivbehandlungs-Quote steigt auf 9,7 (+0,3).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard.

