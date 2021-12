GEG lässt verfallene Gebäude auf dem „Hüttengelände“ abreißen

Behinderungen „An der Torfbahn“ - Radfahrer müssen absteigen

Ab morgen beginnen die Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Hüttengelände. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft der Stadt (GEG) lässt ab morgen die seit Jahrzehnten verfallenen Gebäude und Hallen auf dem ehemaligen „Hüttengelände“ zwischen der „Landwehr“ und der „Siemensstraße“ abreißen. Grund sei die vertragliche Übernahme der Verkehrssicherungspflicht von den Voreigentümern zum Ende dieses Jahres, erläutert Sven Kanngießer, Geschäftsführer der GEG.

Die Arbeiten beginnen am morgigen Mittwoch und dauern voraussichtlich vier bis sechs Wochen. Dabei kommt es zu Behinderungen auf der viel frequentierten Grünwegeverbindung „An der Torfbahn“ zwischen „Dietrich-Bonhoeffer-Straße“ und „Im Heidland“ in Höhe „Rittinger Allee“. Diese Verbindung bleibt zwar in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde während der Maßnahme nutzbar, Radfahrer müssen an der Baustellenzufahrt aus Sicherheitsgründen absteigen.

Wie berichtet, sind auf dem belasteten Hüttengelände noch zwei weitere Bauabschnitte vorgesehen. Die GEG weist allerdings daraufhin, dass „in nächster Zeit keine weiteren Baumaßnahmen erfolgen werden“.

Die sich auf dem Areal befindlichen Gebäude sind zum Teil bereits eingestürzt, beziehungsweise so stark einsturzgefährdet, dass von ihnen ein erhebliches Gefährdungspotential ausgeht, so die GEG. „Leider halten sich auf dem Gelände des Öfteren widerrechtlich Personen auf, für die - beispielsweise durch herunterhängende Dachplatten - eine akute Gefahr besteht. Der unverzügliche Abriss ist daher unausweichlich“, erklärt Kanngießer.

Für die Herstellung der Baustellenzufahrt über die asphaltierte Baustraße der „Rittinger Allee“ muss zunächst eine Baum- und Heckenreihe in einer Breite von etwa fünf Metern entfernt werden. Diese Arbeiten sind aus naturschutzrechtlichen Gründen nur im Zeitraum von Dezember bis Februar zulässig. In Absprache mit der Stadt hat bereits eine artenschutzfachliche Kontrolle der Gebäude durch einen Gutachter stattgefunden, um auszuschließen dass sich noch Fledermäuse oder andere geschützte Tiere befinden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1186 vom 04.12.2021