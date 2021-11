Zum Abschluss eine Premiere

Karin blitzt erstmals an der K 333

Erstmals in Poggenhagen an der K 333: Blitzeranhänger Karin.

Poggenhagen (os). Als letzten November-Standort hat die Stadtverwaltung ihren Blitzeranhänger namens "Karin" am heutigen Montag an der Kreisstraße 333 postiert. Dort sind 50 Stundenkilometer erlaubt, seit dem Mittag folgen auf zu schnelle Passagen blitzendes Rotlicht und baldige Post von der Verkehrsbehörde der Region.

Ebenfalls Tempo 50 ist am ersten Posten von Karin im kommenden Monat erlaubt. Ab 2. Dezember steht der Anhänger mit der markanten Form an der Walsroder Straße in Helstorf.

