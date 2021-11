Die Corona-Lage am Montag: 18 positive Tests über das Wochenende

Neustadt verliert nicht nur den Spitzenplatz

Neustadt (os). Mit 18 positiven Covid-19-Tests über das Wochenende steigt die Zahl der seit Beginn direkt von der Pandemie betroffenen Menschen im Stadtgebiet auf nun 1.851 (Freitag 1.833). Dadurch nimmt auch der Inzidenzwert deutlich zu und klettert nach vielen Wochen wieder in den dreistelligen Bereich auf nun 110,5 (+26,5). Das Neustädter Land ist damit nicht nur den besten Wert in der Region los, es liegt nur noch auf Rang vier - hinter Uetze (72,9), Wennigsen (97,4) und Pattensen (99,8). Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldet am heutigen Montag 78 aktuell als "infiziert" geltende Personen. Genesen sind bisher 1.725, an Corona verstorben weiterhin 48.

Für die Region Hannover ist eine eine 7-Tage-Inzidenz von 204,7 (+13,9) angegeben, die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz nimmt auf 7,4 (+0,7) zu und die Intensivbehandlungs-Quote steigt auf 9,4 (+0,9).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard.

