Für knappes Profil zu schnell unterwegs

Audi überschlägt sich an Landesstraße 360

Mardorf (os). Noch Glück gehabt haben die Insassen eines Audi A3, der am Montagmorgen von der Landesstraße 360 abkam. Obwohl sich das Fahrzeug überschlagen hatte, zogen sich der 22 Jahre alte Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer, beide aus dem Landkreis Nienburg, nur leichte Verletzungen zu.

Der Audi war in Richtung Schneeren in einer als häufiger Unfallort bekannten Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Überschlag blieb der Wagen auf dem Dach liegen, die Insassen waren aber nicht eingeklemmt. Sie wurden zunächst in Rettungswagen behandelt und dann vorsorglich in Kliniken gebracht. Die Polizei nennt eine „nicht an die Witterung angepasste Fahrweise“ als vorläufige Unfallursache. Einsatzkräften vor Ort war allerdings aufgefallen, dass die Sommerreifen an dem Unfallwrack über ausgesprochen wenig Profil verfügten.

Die L 360 blieb für die Unfallaufnahme etwas mehr als eine Stunde voll gesperrt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1186 vom 04.12.2021