Emotion schlägt Selbstdarstellung

Streit um Anzeigen für Kita-Personal

Nüchtern-sachlich kontra emotional: Besonders der direkte Vergleich offenbart nach Meinung von Eltern Defizite bei Neustadts Stellenausschreibungen. Repro: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt/Schneeren (os). Spricht die „Rasselbande“ mehr an als das Stadtlogo? Eltern, vor allem aus Schneeren, die derzeit mangels Personal immer wieder Einschränkungen bei den Betreuungszeiten ihrer Kinder hinnehmen müssen, kritisieren einmal mehr die Stellenanzeigen der Stadtverwaltung für Kita-Personal. Am sauersten stößt allerdings auf, dass die seit Monaten freie Stelle in Schneeren bis zu diesem Wochenende noch immer nicht in den Stellenausschreibungen enthalten war.

Der Blick in die Ausgabe der Neustädter Zeitung vom vergangenen Samstag offenbart nach Meinung von Betroffenen ein klares Problem: „Die Stellenanzeige der Stadt besteht im Wesentlichen aus blauem Balken und Storch und damit aus Selbstdarstellung“, heißt es. Klein und überaus nüchtern würden die freien Stellen aufgezählt, während nebenan die Gemeinde Wedemark Menschen sucht, die „Lust auf richtige Rasselbanden“ haben. Emotionale Begriffe wie „tolle Teams“ in der „landschaftlich traumhaft gelegenen Gemeinde“, aber auch attraktive Zusatzleistungen finden dort Platz. Letztere sind gegenüber Neustadt nicht unbedingt ein Vorteil - auch dort wird mittlerweile einiges geboten - die Stadtverwaltung wirbt nur nicht aktiv damit.

Das soll sich allerdings ändern. Wie die Neustädter Zeitung im Gespräch mit dem neuen Fachbereichsleiter Dirk Sommer erfuhr, sollen sowohl Verwaltungsabläufe bis zur tatsächlichen Stellenausschreibung gestrafft, als auch die Art und Weise der Werbung überdacht werden. Eine „Taskforce Personalakquise“ soll Optimierungen erreichen, das habe er auch schon mit Bürgermeister Dominic Herbst besprochen.

Sommer hat das auch den Schneerener Eltern mitgeteilt. Nachdem das „Haus der kleinen Füße“ zuletzt noch einmal 1,5 Wochen in den Notbetrieb musste und nur rund ein Drittel der 60 Kinder verlässlich betreut werden konnten, hatte er spontan zum „virtuellen Elternabend“ geladen. Auch wenn die Ganztagsbetreuung noch nicht wieder in vollem Umfang läuft, gibt es Hoffnung auf Besserung. Am 1. Dezember tritt eine neue Mitarbeiterin ihren Dienst an. Die Stelle ist mittlerweile auch ausgeschrieben - allerdings noch unter blauem Balken und großem Vogel.

