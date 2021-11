Ratsmehrheit verschiebt Wiekfeld-Antrag der SPD wegen Beratungsbedarf

Wirtschaftsbetriebe-Aufsichtsrat wächst weiter

Neustadt (os). Zwölf statt bisher zehn Ratsmitglieder werden künftig die Stadt im Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe vertreten. Das beschloss der Rat am Donnerstag einstimmig in seiner Sitzung. „Die Aufgaben des Unternehmens sind deutlich mehr geworden“, hatte Willi Ostermann (UWG) den Zuwachs vorab gegenüber der NZ begründet. Ein weiterer Grund: Ohne die Erhöhung wären nach der neuen Mandats-Vergabe nach d‘Hondt unter CDU, Grünen, UWG und FDP drei Sitze zugelost worden. Fest vergeben waren vier Sitze an die SPD, drei an die CDU sowie einer an die Grünen. Bei Vertretern haben Sozial- und Christdemokraten nun je vier, die Grünen zwei sowie FDP und UWG je einen Platz, AfD und Basis gehen leer aus. Diskussionen gab es zur Erweiterung im Rat nicht.

Diskutiert wurde auch über einen zunächst abgesetzten Antrag der SPD-Fraktion nicht - allerdings aus formalen Gründen. Die Sozialdemokraten hatten beantragt, die Planungen für das Baugebiet „Wiekfeld“ in Mandelsloh wieder aufzunehmen (wir berichteten). Die CDU wollte darüber aber nicht in dieser Sitzung entscheiden, Sprecher Stefan Porscha begründete das mit „Beratungsbedarf“. Eine weitere Begründung durch SPD-Ratsfrau Christina Schlicker ließ der Rats-Vorsitzende Wilhelm Wesemann (CDU) unter Verweis auf die Geschäftsordnung des Rates nicht zu.

Gegenüber der NZ erklärte Schlicker, der Antrag sei seit drei Wochen bekannt. Deshalb sieht sie keinen Grund, warum über die erneute Befassung der Ratsgremien mit dem Thema noch beraten werden müsse. Sie habe ausführlich mit GEG-Geschäftsführer Sven Kanngießer gesprochen. „Er sagte mir, dass es sinnvoll wäre, wenn im Wiekfeld, gleich hinter dem Combimarkt, der erste Bauabschnitt starten würde. Somit würde man den Wunsch auf Erweiterung des Marktes mit erfüllen und andere Gewerbeflächen wären möglich.“ Außerdem könnten einige Einfamilienhäuser gebaut werden. Die SPD befürwortet nun eine parallele Entwicklung mit der vom Rat in Mehrheit favorisierten Fläche „Steinhagen“. Wie berichtet darf die aufgrund der Größe wegen des geltenden Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) der Region nicht voll beplant werden. „RROP-konform könnten aber trotzdem schon zehn oder elf Grundstücke erschlossen werden“, so Schlicker. „Es ist jetzt besonders wichtig, dass in Mandelsloh schnell gehandelt wird. Wenn der Combi schließt, weil keine Entwicklung in Sicht ist, dann hat Mandelsloh wieder verloren. Erst die Schule, dann die Einkaufsmöglichkeiten“, ergänzt sie. Dass keine entsprechendenÄußerungen des Einzelhandelskonzerns bekannt sind, räumt sie auf Nachfrage allerdings ein. Warum die Mehrheitsgruppe selbst der Befassung mit dem Thema nicht ohne Beratung zustimmen konnte, versteht sie nicht. „In den Ausschüssen hätte man ja dann beraten können. Der Umgang der Mehrheitsgruppe mit uns ist absolut unterirdisch. Somit ist eine gute Ratsarbeit miteinander unmöglich“, kritisiert sie grundsätzlich.

Stadt wird Teilhaber bei „fairKauf“ - FDP dagegen

Die Stadt Neustadt wird Anteilseigner der Genossenschaft fairKauf, die seit diesem Jahr eines ihrer Kaufhäuser im Gewerbegebiet Ost betreibt. Bürgermeister Dominic Herbst begründete den Antrag mit der Übernahme von Aufgaben des ehemaligen Möbellagers sowie dem Profit für Neustadt allgemein durch die Ansiedlung. „Dass die Gemeinde beitritt ist üblich“, sagte er. FDP-Sprecherin Ute Bertram-Kühn wunderte sich über ausbleibenden Widerspruch der SPD, die zuletzt für die Feuerwehr gestritten habe, nun aber Geld für den fairKauf-Beitritt aus dem Feuerwehr-Etat genommen werde. Die drei Liberalen stimmten als einzige dagegen. Herbst hatte zuvor geantwortet, die 1.500 Euro würden in diesem Jahr für die Feuerwehr nicht mehr gebraucht, jedoch den Rettern nicht weggenommen.

