200 Ballen Heu und Stroh für die Fluthilfe „versilbert“

Landwirte spenden an örtliche Feuerwehr

Andre Milhamke (li.) von der Firma Duensing und Landwirt Karl-Hermann Alt verladen die letzte Ladung Strohballen, die in die Eifel gebracht wurde. Den Erlös aus dem Verkauf der restlichen Ballen hat Alt zwischenzeitlich einer dortigen Feuerwehr (unten) überreicht. Fotos: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Warmeloh (os). Die Hilfsaktion von Landwirten aus dem Nordkreis für von der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz betroffene Berufskollegen und Tierhalter hat einen Abschluss gefunden. Nachdem mehrere hundert Ballen Stroh und Heu geliefert worden waren, wurde der noch in Warmeloh lagernde Rest nun verkauft. „Die Lagermöglichkeiten in den betroffenen Gebieten sind noch sehr beschränkt und das Stroh wird hier ja auch nicht besser“, sagt Landwirt Karl-Hermann Alt, einer der Initiatoren der Hilfsaktion. Die 2.000 Euro Erlös aus dem Verkauf der Ballen brachte Alt persönlich nach Bad Münstereifel. „Wir haben uns entschieden, das Geld der Feuerwehr dort zu spenden, weil die für alle da ist“, sagt der Warmeloher. „Den Betrag noch aufzuteilen, hätte auch niemandem richtig weitergeholfen. So können sich die Retter zusätzlich ausrüsten.“ Der Kontakt war über die Genossenschaft zustande gekommen, die auch erste Strohlieferungen erhalten und verteilt oder gelagert hatte.

Wie berichtet, hatten sich schon kurz nach der Flutkatastrophe mehrere Landwirte zusammengetan und eine zur Verfügung gestellte Wiese unter anderem mit Hilfe des Maschinenrings für frisches Heu gemäht, später wurden auch Stroh-Großballen für die Fluthilfe produziert. Einiges davon wurde mit Hilfe von Lastwagen verschiedener Spediteure in die Notgebiete gebracht, zuletzt hatte die Eilveser Baufirma Duensing zwei voll beladene Lkw auf den Weg gebracht. Fahrer André Milhamke hat selbst betroffene Verwandtschaft dort, freute sich, auf diese Weise zusätzlich helfen zu können.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1185 vom 27.11.2021