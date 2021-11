Deutsche Meister werden in Neustadt ausgekämpft

Für Oyama aktiv: Kampfrichter Saoud Nasser, Maik Reichelt, Lydia Fischer, Alina Röfe, Kai Rüprich, Mehmet Yalzin, Erik Didrigkeit und Andreas Battermann. Foto: (r).

Neustadt (r/os). Der Oyama Karate Kai richtete in der KGS die Deutsche Meisterschaft im Shinkyokushinkai Karate aus. Aufgrund der 2G+-Regelung, die ohne Alterseinschränkung Anwendung fand, wurde es eine Meisterschaft im kleinen Rahmen. „Durch die gute Vorbereitung der Kämpfer konnten die Zuschauer Vollkontakt-Kämpfe auf einem sehr guten Niveau sehen“, sagt Oyama-Sprecher Andreas Battermann.

15 Dojos genannte Kampfschulen und Vereine traten die Reise nach Neustadt an, um Titel in der Kata (Schattenkampf) und dem Kumite (Vollkontakt) zu kämpfen. Für den Oyama Karate Kai errang Lydia Fischer einen dieser begehrten Titel.

Fischer trat mit ihrem Trainingspartner Kai Rüprich in der Kata +40 Jahre an. Beide setzten sich souverän in den Vorkämpfen durch und trafen dann im Finale aufeinander. Dort zeigten sie sehr komplexe Katas auf hohem Niveau. Die Entscheidung der Kampfrichter zwischen den beiden Neustädtern fiel überaus knapp mit drei zu zwei für Fischer aus.

Erik Didrigkeit trat in der Jugend 16 bis 17 Jahre an. Er zeigte einen tollen Kampf. Leider sahen die Kampfrichter Eriks Fußtechniken zum Kopf nicht so eindeutig wie sein Coach und die Zuschauer, so dass Erik nach zwei ausgeglichenen Runden aufgrund seines höheren Gewichtes gegen Christian Dik aus Berlin verlor.

Alina Röfe trat das erste Mal bei den Seniorinnen an. Sie eröffnete den ersten Kampf mit einem Tritt zum Kopf ihrer Gegnerin, der diese deutlich beeindruckte, allerdings nicht von den Beinen holte. Alina bearbeitete ihre Kontrahentin vier Minuten mit harten Fausttechniken und wurde verdient zur Siegerin erklärt. Im Finale musste sie sich jedoch Helen Schulz aus Berlin geschlagen geben, nachdem sich beide Kontrahentinnen nichts geschenkt hatten.

Im Nachwuchs der Herren bis 80 Kilogramm wollten Maik Reichelt und Mehmet Yalcin ihr Können unter Beweis stellen. Reichelt verlor knapp „über die Waage“. Yalcin dominierte seinen ersten Kampf und siegte klar durch Kampfrichterentscheid. Im Halbfinale musste er sich dem späteren Sieger Salih Fakussoglu aus Berlin beugen und verlor schließlich auch den Kampf um Platz drei.

Das schwerste Los aller Teilnehmer aus Neustadt hatte wohl Alex Zehe, der in seinem ersten Vollkontaktturnier bei den Veteranen über 80 Kilogramm antrat. Mit 90 Kilogramm rund 40 leichter als sein Gegner, zwang er diesem trotzdem seinen Kampfstil auf. „Er bewegte sich gut und wich den Angriffen gekonnt aus. Sekunden vor Ende der zweiten Runde und der rettenden Waage erwischte der spätere Finalist ihn mit einem gekonnten Tritt aus der Drehung genau an der Leber und gewann durch Ippon, eine große Wertung“, so Battermann. „Kurz nach dem Kampf erfolgte dann die schlechte Nachricht, dass Alex sich im Kampf den Arm gebrochen hat“.

Alles in allem war Trainer Battermann sehr zufrieden, die Teilnehmer konnten durch die intensive Vorbereitung einen klaren Schritt nach vorne machen, auch wenn es noch nicht für jeden für eine Top Platzierung gereicht hat.

„Nicht nur die Kämpfer haben gute Leistungen gezeigt, auch die rund 30 Helfer unter der Leitung von Jürgen Winkler haben wieder gezeigt, was für eine tolle Gemeinschaft sie bilden und machten die Meisterschaft erst zu dem runden Ereignis, das zu einem durchweg positiven Feedback durch die anderen Dojos und dem Vorstand der DKO geführt hat“, lautet das Fazit von Battermann.

