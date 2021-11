Glücksmomente in der Pflege: Die Liebe zum Verein baut Nähe auf

Ausstellung zeigt ungewöhnliche Beziehungen zu Bewohnern

Siegfried Richter (links) und Auszubildender Arsene Fredy Nsinha erleben in ihren gemeinsamen Gesprächen die namensgebenden „Glücksmomente".

Neustadt (tma). Bettlägerig kam der 81-jährige Siegfried Richter in das Altenzentrum St. Nicolaistift, deutliche Worte von Pfleger Arsene Fredy Nsinha motivierten ihn jedoch wieder: „So geht das bei uns nicht - nun mal los“. Jetzt kann der Senior wieder laufen und mit dem Kameruner verbindet ihn eine besondere Beziehung. Diese ist noch bis Mittwoch, 8. Dezember, ein Teil der Ausstellung „Glücksmomente zwischen jungen und alten Menschen in der Pflege“.

Jeweils sieben Pflegekräfte, oft Auszubildende, und sieben Senioren werden auf einigen Bannern präsentiert. Die „Paare“ mögen sich dabei besonders oder teilen ein gemeinsames Interesse oder Hobby. Beide Aspekte kommen bei Richter und Nsinha zusammen, die neben den gemeinsamen Erlebissen auch die Liebe zum Fußballverein Borussia Dortmund (BVB) teilen. Davon zeugt in der Ausstellung auch ein gelb-schwarzes Trikot.

Das Interesse ist für den 32-jährige Nsinha relativ neu - der Kameruner ist vor wenigen Jahren zum Jurastudium nach Deutschland gekommen. Um die Sprache besser zu lernen und „etwas Praktisches“ zu tun, verschlug es ihn dann in die Pflege. „Ich möchte jemand so pflegen, wie ich selbst gepflegt werden wollen würde“, so Nsinha. In Richter sehe er auch seinen Vater oder Großvater. Er schätze die Lebenserfahrung von älteren Menschen, zusammen mit

Ausbildungskoordinatorin Carola Zischner habe ihm das viel Stress genommen. Umgekehrt gibt es ebenfalls Lob, der 81-Jährige schätze die Pflege, seine Tochter Susanne lobe die „geschenkte Zeit“ mit ihm und wisse ihn gut versorgt.

Die Glücksmomente des ungleichen Paares übertrugen sich allerdings nicht auf den Lieblingsverein aus Dortmund, der am Abend der Ausstellungseröffnung in einem Champions-League-Spiel „Sporting Lissabon“ unterlag. Bei einer vorherigen Einschätzung zeigte sich Richter entspannt: „Ich hoffe, dass sie gewinnen. Aber wenn sie verlieren, dann sind sie eben raus.“

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 15 und 17 Uhr und am Wochenende von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Aktuell gilt die 2Gplus-Regel, womit Geimpfte und Genesene zusätzlich ein negatives Testergebnis vorweisen müssen. Eine Testung ist dabei auch im Haus möglich.

