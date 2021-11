Sei kein Frosch, Karin ...

Blitzer an der Wunstorfer Straße

Neustadt (os). An der Einmündung zur Moordorfer Straße, wo der Poggenhagener Frosch thront, steht ab dem heutigen Freitag der städtische Blitzeranhänger für gut drei Tage. „Karin“, wie das Gerät heißt, kennt bei Verkehrsteilnehmern, die sich dort nicht an die vorgeschriebene Ortsgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern halten, kein Pardon und zeigt rotes Blitzlicht. Schreiben mit - kostspieligen - Beweisfotos versendet die Verkehrsbehörde der Region Hannover dann zeitnah.

In der kommenden Woche steht der Anhänger dann erstmals in Poggenhagen an der K 333, auch dort gilt Tempo 50.

Zuletzt war „Karin“ an der Lindenstraße postiert, dort hielten sich an drei Tagen 188 Fahrer nicht an das Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Ein Verkehrsteilnehmer war mit Tempo 60 unterwegs. Bei der vorherigen Premiere in Himmelreich gab es an vier Tagen 56 Verstöße, der höchste mit 72 statt 50 Kilometern pro Stunde.

