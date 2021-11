„Kinder sind unschlagbar“ - Kunstwerk macht Gewalt sichtbar

280 Grundschüler haben mit eigenen Bildern mitgewirkt

Kurz nach der Enthüllung versammelten sich zahlreiche Kinder um das Kunstwerk, um ihre eigenen Bilder unter den vielen Motiven zu finden. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mardorf (tma). Am Uferweg steht neben dem „Pilz“ nun ein weiterer Blickfänger. Das Kunstwerk „Kinder sind unschlagbar“ ist eine große rote Hand, auf der 280 Motive von Grundschülern aus dem gesamten Stadtgebiet zu sehen sind.

Bei der Enthüllung am Tag der Kinderrechte versammelten sich viele der Kinder mit ihren Eltern auf der Wiese gegenüber der Seniorenresidenz, um stolz ihre eigenen Motive zu finden. „Ihr Kinder habt ein recht, nicht geschlagen zu werden“, so Schulpastor Tim Kröger, Mitglied beim „Runden Tisch gegen häusliche Gewalt“. Das dies nicht im Grundgesetz verankert ist, bedauerten Ortsbürgermeister Hubert Paschke und Bundestagsabgeordnete Rebecca Schamber, die sich dafür einsetzen wolle, diese Tatsache in Berlin zu ändern. Die Arbeit von Jugendkunstschule und Lehrern lobte außerdem der stellvertretende Bürgermeister Peter Hake, der das Werk als „großen Gewinn für das Stadtbild“ sieht.

Über die begleitende Unterrichtseinheit freute sich Rosario von der Grundschule Stockhausenstraße, die ein Bild von einem Mann gemalt hat, der ein Kind mit einer Peitsche schlägt. Auf die scherzhafte Frage von Kröger, ob die Lehrerin auch mit einer Peitsche in den Unterricht gekommen sei, riefen die Schüler ein lautes „nein“.

„Kinder sind unschlagbar“ ist das inzwischen dritte Kunstwerk der „Straße der Kinderrechte“ aus der Wedemark im Stadtgebiet. Weitere sind in der Kernstadt vor dem Balneon, in Mandelsloh und in Otternhagen zu finden.

