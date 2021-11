Die Corona-Lage am Montag: Sieben Neu-Infektionen

Neustadt (tma). Nach der verwirrenden Datenlage am Freitag geht der heutige Bericht des Gesundheitsamtes der Region wieder in eine klare Richtung. Sieben positive Tests werden durch sieben Genesungen ausgeglichen - damit gelten weiterhin 60 Menschen im Stadtgebiet als "infiziert". Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurden damit 1.801 (+7) Fälle gezählt. Der Inzidenzwert je 100.000 Einwohner und sieben Tage bleibt nach dem Wochenende bei 61,9 (+/-0). Weiterhin sind 47 Menschen an Corona verstorben.

Für die Region Hannover ist eine eine 7-Tage-Inzidenz von 179,7 (+26,8) angegeben, die landesweite Hospitalisierung-Inzidenz nimmt auf 5,6 (+0,8) zu und die Intensivbehandlungs-Quote steigt auf 7,7 (+0,8).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1185 vom 27.11.2021