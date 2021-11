Unfall auf B 6 führt zu Sperrung - Rollerfahrer unter Drogen erwischt

Polizei kontrolliert Belichtung an Auto und Fahrrad

Neustadt (tma). Für die Polizisten im Stadtgebiet geht ein ereignisreiches Wochenende zu Ende. Den Anfang machte schon am Freitag ein E-Scooter-Fahrer, der auf der Löwenbrücke mit gleich mehreren Verstößen aufgefallen ist.

Nachdem eine Streifenwagenbesatzung das Gefährt anfangs nur anhalten wollte, weil verbotenerweise zwei Personen darauf fuhren, flüchteten beide. Dies währte jedoch nicht lang, da die Beamten den langsamen Roller schnell einholen konnten. Der Grund für die Flucht stellte sich schnell als der fehlende Versicherungsschutz heraus. Außerdem hatte der 37-jährige Fahrer Drogen konsumiert.

Nun warten neben einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie im Duo.Laut Polizei nehmen die Verstöße mit E-Scootern aktuell zu. Erst kurz wurde in Basse einen 56-jähriger ebenfalls ohne Versicherungsschutz angehalten.

Am Samstagabend sorgte dann ein Unfall für eine fast zweistündige Sperrung einer B 6-Spur. Um 19.27 Uhr wollte eine 50-Jährige an der Leinstraße Richtung Hannover auf die Strecke auffahren und übersah dabei einen Seat. Der 22-jährige Fahrer wollte durch Gegenlenken noch ausweichen, ist dabei allerdings auf den Grünstreifen geraten und in die Leitplanke gefahren. Er zog sich eine leichte Verletzung an der Hand zu und wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum gebracht. Der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, Alexander Benne, schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf 35.000 Euro.

Am selben Tag wurde in Fahrtrichtung Nienburg außerdem eine Kontrollstelle in der 80er Zone eingerichtet. Insgesamt stellten die Beamten 18 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest, der Spitzenreiter fuhr 104 Stundenkilometer.

Bei einer weiteren Kontrollaktion in der Innenstadt lag der Fokus in der dunklen Jahreszeit auf Beleuchtungseinrichtungen. Sechs Fahrradfahrer fuhren dabei ohne Licht, auch vier Autos mit defekter Beleuchtung wurden von den Polizisten angehalten.

