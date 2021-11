Stadt betont: Impfzentrum bleibt auf jeden Fall erhalten

Neustadt (os). Gerüchte, das Impfzentrum sei nur bis zum gestrigen Freitag geöffnet gewesen - wir berichteten - halten sich offensichtlich hartnäckig. Die Stadtverwaltung hat deshalb noch einmal betont, dass es sich bei solchen Behauptungen definitiv um Gerüchte handelt.

„Aktuell gibt es von Seiten der Region Hannover und der Stadt Neustadt keine Pläne das Impfzentrum zeitnahe zu schließen. Vielmehr versuchen beide Seiten diese erfolgreiche Kooperation solange wie möglich fortzusetzen“, so Stadtsprecherin Kathrin Kühling.

Weiterhin werden rund 400 Impfwillige pro Tag mit Biontech/Pfizer-Wirkstoff versorgt, an manchen Wochentagen sogar mehr. Auch am kommenden Montag wird an der Marktstraße 32 wieder von 10 bis 16 Uhr geimpft, so wie auch an den anderen Werktagen. Bis Jahresende soll das auch so bleiben, eine Verlängerungsoption bis März 2022 besteht darüber hinaus.

Ausgabe-Nr. 1184 vom 20.11.2021