NP-Hallenpokal ist abgesagt

Neustadt (r/os). Alles war vorbereitet, organisiert, Spielpläne erstellt. „Steigende Inzidenzen, Verschärfungen der G-Regeln und daraus resultierende Auswirkungen auf den Breitensport haben aber bei vielen Vereinen, Trainern und Eltern die Sorge um die Gesundheit der Kinder wachsen lassen und in den letzten Tagen zu Absagen von knapp 100 Teams für den geplanten NP-Hallenpokal geführt. Auch zugesagte Hallenaufsichten der Vereine wurden zurückgegeben“, teilt der NFV-Kreis Region Hannover mit. „Nach einer dreistündigen Videokonferenz am Donnerstagabend und in Absprache mit dem Kreisvorstand sowie den Sponsoren sehen wir uns auf Grund der aktuellen Situation leider gezwungen, den organisierten NP Hallenpokal auch in dieser Saison abzusagen.“

Wenn die äußeren Gegebenheiten sich in den kommenden Wochen bessern, soll Anfang des Jahres eruiert werden, ob und wie den Kindern Hallenfußball ermöglicht werden kann. Alle Beteiligten würden dazu rechtzeitig eingebunden, um gemeinsame Lösungen der Organisation zu finden.

„Der Kreisvorstand, der Kreisjugendausschuss sowie der Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball hoffen bei aller Enttäuschung auch bei uns über diesen weitreichenden Beschluss auf Verständnis für die Entscheidung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

