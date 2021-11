Licht führt in die Stadt

B 6-Brücke Mecklenhorster Straße neu beleuchtet

Thorsten Steen, Melanie Stoy und Andreas Brinkmann beim Start der neuen Beleuchtung an der Mecklenhorster Straße. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Ein kurzer Druck auf die Fernbedienung und schon erstrahlte die Durchfahrt der B 6-Brücke an der Mecklenhorster Straße am Donnerstagabend erstmals in farbigem Licht. Der Stadtmarketingverein (SMV) hat damit ein weiteres „Tor zur Stadt“ beleuchten lassen - wie schon an der Bahnunterführung im Zuge der Landwehr. „Der Plan ist, die Einfallstraßen auf diese Weise mit Licht aufzuwerten“, sagt der Vorsitzende Thorsten Steen beim offziellen Startschuss mit Vorstandsmitglied Andreas Brinkmann sowie Ortsbürgermeisterin Melanie Stoy. Sie freut sich ebenfalls über die Investition: „Das gefällt mir schon an der Landwehr ausgesprochen gut.“ Steen kann sich ein weiteres Engagement des Vereins auch an der B 6-Brücke Leinstraße vorstellen.

Rund 10.000 Euro hat der SMV dafür investiert, neueste LED-Technik sorgt mit entsprechender Programmierung nicht nur für wechselnde Lichtfarben, sondern auch für versetzte Anfangs- und Endzeichen, angepasst an die Dämmerung.

Weiteres Geld floss in den Ausbau der Beleuchtung an der Landwehr. Dort hat der Stadtmarketingverein nun auch die bisher recht „funzelig“ erhellten Treppenaufgänge neu beleuchten lassen. Das soll auch für ein erhöhtes Sicherheitsgefühl bei Passanten sorgen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1184 vom 20.11.2021