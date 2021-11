Viel „Stehverkehr“ erwartet - Wunstorfer Straße verliert eine Spur

Betonarbeiten für NeuStadtTor machen Sperrung erforderlich

Neustadt (os). Zwei Monate lang wird es eng zwischen Bahnhofs- und Marktstraßenkreuzung. Eine der drei Fahrspuren wird gesperrt, um die Anlieferung von Beton und Füllmaterial für die NeuStadtTor-Baustelle zu ermöglichen. Für den Bau der Tiefgarage muss von beiden Seiten Beton eingebaut werden.

Für Autofahrer bedeutet das erhebliche Einschränkungen. „Es könnte viel Stehverkehr geben“, erwartet Neustadts Verkehrskoordnator Benjamin Gleue. Unmut-Potential dürfte auch die Tatsache bergen, dass zwar über Weihnachten und Neujahr nicht gearbeitet wird, die Absperrungen aber trotzdem stehen bleiben. „Für die Maßnahme muss die verbleibende Fahrbahn markiert werden, auch die Ampeln werden extra umprogrammiert“, sagt Gleue. Das zwischendurch rückgängig zu machen, rechtfertige den kurzzeitigen Nutzen nicht.

Die Sperrung beginnt bereits ab kommenden Mittwoch, 24. November. Danach wird das veränderte Ampelprogramm eingespielt. Ab dem 29. November rollen dann die Beton-Lkw.

Von Mittwoch an gibt es in Richtung Poggenhagen und Gewerbegebiet keine getrennten Spuren mehr. Alle, die geradeaus oder nach links wollen, müssen über eine Spur. Selbiges gilt in Gegenrichtung. Wer die Stadt Richtung Norden verlassen will oder nach links zur Landwehr abbiegt, fährt - oder steht - ebenfalls auf einer Spur. Der Baustellenverkehr muss sich zudem von der abgesperrten Spur in den Verkehr einfädeln - was die Sache nicht reibungsloser gestalten wird.

Die veränderte Schaltung der beiden Ampeln hat laut Gleue auch Auswirkungen auf das umliegende Verkehrsgeschehen. „Die bisherige, reguläre Abstimmung mit den benachbarten Lichtsignalanlagen ist nicht aufrecht zu halten, sodass es auch an diesen Ampeln zu längeren Wartezeiten kommen kann“, so der Verkehrskoordinator.

Auch wer zu Fuß oder mit dem Rad zwischen Fußgängerzone und Landwehr unterwegs ist, muss die B442 künftig zwingend an der Ampelanlage Volksbank/Café Havanna queren. Die nördliche Verbindung auf Höhe Fahrschule/Imbiss steht aufgrund der neuen Verkehrsführung und Ampelschaltung vorübergehend nicht zur Verfügung. Radfahrer, die von Westen her kommen, können aber unter dem Bahnhof hindurch auf die Südseite der Bahnhofskreuzung fahren. Das schätzt Gleue sicherer ein, als sich auf den beiden verbleibenden Spuren in den Autoverkehr einzureihen.

Auf dem Versatzstück zwischen den beiden Kreuzungen sind nach letzten Verkehrszählungen täglich bis zu 17.000 Fahrzeuge unterwegs. „Die Maßnahme hat somit erhebliche Auswirkungen auf das örtliche Verkehrsgeschehen“, ist ihm schon jetzt klar. Eine Alternative ist bei den Absprachen zum Bauverlauf aber auch nicht als machbar erkannt worden. Der Verkehrskoordinator hofft, das möglichst viele die Umgehungsstraße als Ausweichstrecke für Fahrten Richtung Hannover und Gewerbegebiet entdecken und in Himmelreich auf die B 6 fahren. Bisher nehmen viele doch eher den Weg durch die Stadt.

Ende Januar sollen die Arbeiten an der Tiefgarage abgeschlossen sein - soweit sie eine Sperrung der Spur erfordern.

