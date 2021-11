Revierübergreifender Drückjagd in 20 Orten

Weniger Wildschweine erlegt als üblich

„Hahn in Ruh": Zum Abschluss der Drückjagd waren auch Jagdhörner zu hören.

Lutter (r/os). Viele Jäger sind dem Sprichwort nach zwar „des Hasen Tod“, bei einer großen Drückjagd in 20 Orten des nördlichen Stadtgebietes hatten es 27 Schützen und 14 Treiber allerdings nicht auf das Niederwild abgesehen. Die Strecke umfasste nach rund 3,5-stündigem Treiben einen Dammhirsch, fünf Wildschweine, 14 Rehe und fünf Füchse. Im Vergleich zu den Vorjahren gab es vor allem geringere Abschusszahlen beim Schwarzwild. Sonst werden zwischen 20 und 30 Wildschweine geschossen. „Ein wesentlicher Grund für die geringere Strecke dürfte in diesem Jahr der vielfach noch stehende Körnermais gewesen sein, da es sehr schwer ist, die Wildschweine aus dem Körnermais mit sicherer Deckung heraus zu drücken“, heißt es aus der Jägerschaft.

Pächter und Jagdleiter des Reviers Lutter, Horst Wiegmann, hatte dieses Mal nicht nur die Jagdscheine kontrolliert, sondern auch den Impfstatus, denn die Drückjagd fand unter 2G-Bedingungen statt.

Treiber und Hundeführer mussten teils durch dichte Anpflanzungen, Farnkraut und Brombeeren, „hierfür wurden die 14 Treiber unter Leitung von Horst Wiegmann allerdings mit Anblick von Hasen, Rehen, Waldschnepfen und Damwild belohnt“, so eine Pressemitteilung. Der Tag klang demnach mit Glückwünschen an die erfolgreichen Jäger am Lagerfeuer bei einer Suppe und Gesprächen über das Erlebte gemütlich aus.

