Fasst Polizei brutalen Einbrecher?

Seniorin misshandelt und gefesselt

Neustadt (ots) Der brutale Raubüberfall auf eine 88-Jährige Mitte Oktober könnte geklärt sein. Die Polizei nahm einen 38 Jahre alten Mann fest, der im Verdacht steht, in die Wohnung der Seniorin eingebrochen zu sein und sie so schwer misshandelt zu haben, dass sie in einer Klinik behandelt werden musste. Ein entsprechender Bericht hatte zu Empörung bei zahlreichen NZ-Lesern geführt.

Die Polizei hatte sich nach der ersten Tat sehr bedeckt gehalten, nun scheint klar warum. Ermittlungen ließen vermuten, dass der Mann zurückkehren könnte, um sich doch noch die Beute zu holen, die er beim ersten Versuch nicht machen konnte. Er war nach dem Angriff auf die 88-Jährige geflohen, ohne etwas mitzunehmen, hatte sein Opfer gefesselt zurückgelassen.

Am vergangenen Dienstag brach er nun erneut in die Wohnung ein. Dieses Mal war die Bewohnerin nicht zuhause, dafür aber nach wenigen Minuten Beamte des Kommissariats Neustadt. Nach der Festnahme wurde der Verdächtige einem Haftrichter vorgeführt, der ordnete am Folgetag Untersuchungshaft an.

