„Für meinen Berufsstand hat die Bibel nicht so viele Kapitel übrig“

Regionalbischöfin beim Martinsgansessen der Handwerker

Thomas Hinze dankte Regionalbischöfin Petra Bahr für einen überaus handwerksnahen Vortrag mit Bibelbezug. Foto: Seitz

Neustadt (os). Handwerkern wird ein gewisser Pragmatismus nachgesagt - durchaus nützlich in ihrem Berufsstand. Für das 33. Martinsgansessen der Kreishandwerkerschaft könnte man den Organisatoren sogar ein bisschen hellseherische Fähigkeit andichten. Schon deutlich bevor sie just am Veranstaltungstag in Kraft traten, hatte sich die Handwerkerschaft für 2G-Regeln entschieden. „Zwei Wochen später hätten wir vermutlich abgesagt“, orakelte Geschäftsführer Klaus Michalke, der mittlerweile als einziger bei allen 33 Terminen dabei war.

Festrednerin Dr. Petra Bahr, Regionalbischöfin und Mitglied im Ethikrat des Bundestages konzentrierte sich in ihrem Vortrag allerdings ganz auf das Handwerk - und hatte Erstaunliches zu berichten. So finden sich im 1. Chronikbuch kapitelweise Schilderung am Bau des Tempels beteiligter Handwerker. Aus denen könne man sogar noch heute bekannte Phänomene wie Fachkräftemangel und Materialknappheit herauslesen. Beim Lesen habe sie eine Detailverliebtheit erkannt, die der „Präzision und dem Blick für die Feinheiten“ der Baumeister - früher und heute - gerecht werde. Und noch eine Erkenntnis traf Bahr: „Für meinen Berufsstand hat die Bibel nicht so viele Kapitel übrig.“

Vorab hatte Kreishandwerksmeister Thomas Hinze einmal mehr die „Kluft zwischen Reden und Handeln“ in der Politik begklagt - vor allem mit Blick auf die Bürokratie. Mittlerweile gäbe es zwar schon das dritte „Entlastungsgesetz“, trotzdem müssten Unternehmen in Deutschland jährlich mehr als 50 Milliarden Euro für die Erfüllung von statistischen und bürokratischen Pflichten aufwenden. Hinze nannte das „eine Eigendynamik mit schwerwiegenden Folgen“, die „bleischwere Knüppel“ besonders auch zwischen Handwerkerbeine werfe. Als Stilblüte nannte er die Pflicht eines Handwerksmeisters, zu begründen, warum sein Mitarbeiter nicht im Homeoffice tätig sein könne. Fehlende Digitalisierung erfordere zudem weiterhin Unmengen Papier.

Themen gab es an den Tischen bei Gänsebraten und Beigaben unter den Gästen aus Handwerk, Politik, Gesellschaft und Kommunen aber auch so reichlich.

