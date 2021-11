Grundschulen werden noch in diesem Jahr mit Luftreinigern ausgestattet

Land stellt weitere 30 Millionen Euro für Anschaffungen bereit

Neustadt (tma). Nachdem der Rat bereits im Sommer 900.000 Euro aus Haushaltsmitteln bereit gestellt hat, um rund 230 mobile Luftreinigungsanlagen für Schulen und Kitas zu beschaffen, gibt es nun gute Nachrichten. „Noch in diesem Jahr werden alle Grundschulen mit Luftreinigungsanlagen ausgestattet“, berichtet Stadtsprecherin Nadine Schley. 84 Geräte seien bereits auf dem Weg und 61 sollen in den kommenden Wochen folgen.

„Wir hoffen, dass dies für die Gesamtsituation in den Einrichtungen zu einer Verbesserung der derzeitigen Situation führt“, so Bürgermeister Dominic Herbst. Die Verwaltung habe außerdem bereits Anträge auf Fördermittel gestellt und hofft nun auf positive Antworten. Dafür müssen die Geräte über einen gewissen Standard verfügen. Die Nachfrage ist groß, weshalb auch das europaweite Vergabeverfahren der Stadt einige Zeit in Anspruch nahm.

Auf die wachsende Anfrage nach Fördermitteln reagiert auch das Land. Für die Beschaffung von Luftreinigern stehen nun weitere 30 Millionen Euo bereit, 19 Millionen davon stammen aus Bundemitteln. Nach der entsprechende Richtline werden Schul- und Kitaträgern 80 Prozent der Anschaffungskosten von entsprechenden Luftreinigungsgeräten für „eingeschränkt belüftbare Räume“ erstattet.

Zusätzlich hat das Land einen Fördertopf in Höhe von 20 Millionen Euro aufgelegt, aus dem CO2-Ampeln, Lüftungsgeräte sowie Fensterventilatoren finanziert werden können. „Mit den unterschiedlichen Förderkulissen sind wir [...] an Schulen breit aufgestellt. Es bleibt aber dabei: Ein Luftfilter ersetzt nicht das Lüften. [...] Die Luftreinigungstechnik ist immer eine Ergänzung, aber niemals ein Ersatz für Masken, Testen, Lüften und Hygiene“, schreibt Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

Der Nutzen mobiler Luftreinigungsgeräte ist umstritten. Neben hohen Stromkosten können Folgekosten für die Filter, die regelmäßig gereinigt werden müssen, entstehen. Effektiver sind raumtechnische Anlagen (RLT), die allerdings erst aufwendig eingebaut werden müssen. Die Installation solcher Anlagen hat der Rat im Oktober beschlossen. Dafür ist eine außerplanmäßige Auszahlung von 1,5 Millionen Euro vorgesehen - um sich für weitere Fördermittel zu qualifizieren. Mehr als ein Dutzend positive Rückmeldungen erhielt die Stadt bereits, die Planungen für mehrere Schulen und Kitas laufen.

