Die Corona-Lage am Dienstag: Korrekturen lassen Werte sinken

Neustadt (os). Wie so oft an Dienstagen, ergeben sich Korrekturen in den Daten des Gesundheitsamtes der Region, die auch für das Stadtgebiet zu abnehmenden Zahlen führen. So wurde jeweils ein aktueller Fall sowie einer aus der Gesamtzahl gestrichen. Direkt Betroffene seit Beginn der Pandemie gibt es jetzt 1.781 (-1), aktuell gelten 54 Personen als "infiziert", also zwischen positivem Test und Quarantänende. Bisher gab es 1.679 Genesene (+1) und 47 an Corona Verstorbene. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner für das Neuustädter Land sank auf 72,9 (-6,7) - weiterhin der niedrigste Wert regionsweit.

Für die Region Hannover ist eine eine 7-Tage-Inzidenz von 141,2 (-5,4) angegeben, die landesweite Hospitalisierung-Inzidenz steigt auf 4,7 (+0,2) und die Intensivbehandlungs-Quote bleibt gleich bei 6,1 zu.

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard.

Ausgabe-Nr. 1184 vom 20.11.2021