Fast 1 Million Euro für ein „lebendiges Zentrum“

Zukunftsfähige Innenstadt: Kirsten Klehn, Christiane Wegner, Dominic Herbst, Dinah Stollwerck-Bauer und Friedrich Wippermann bei der Förderbescheidübergabe. Foto: Stadt Neustadt

Neustadt (r/os). Die Innenstadt in ein lebendiges Zentrum, einen Kulturtreffpunkt und Identifikationsort der Stadtgesellschaft sowie einen Wohnstandort mit attraktiven öffentlichen Räumen zu verwandeln, das soll nun auch hier möglich werden. Mit 996.000 Euro unterstützt die Städtebauförderung diese Erneuerungsmaßnahme im Jahr 2021. Einen entsprechenden Förderbescheid überreichte Dinah Stollwerck-Bauer, Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung Leine-Weser (ArL), an Bürgermeister Dominic Herbst.

„Die Städtebauförderung des Landes Niedersachsen ist ein äußerst wichtiges Instrument, um Städte attraktiv zu gestalten und zukunftsfähig aufzustellen. Mit den Erneuerungsmaßnahmen der Innenstadt ergeben sich für Neustadt vielfältige Nutzungsmöglichkeiten als Identifikations-, Verweil- und Wohnort. Sie kann so zu einem lebendigen Zentrum weiterentwickelt werden“, sagte Stollwerck-Bauer.

Neustadt wurde in diesem Jahr neu in das Programm „Lebendige Zentren“ der Städtebauförderung aufgenommen. Die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme wird über einen Zeitraum von rund 15 Jahren mit insgesamt gut sechs Millionen Euro gefördert.

„Die Aufnahme in das Förderprogramm bedeutet für unsere City einen großen Schritt nach vorne. Investitionen in wichtige Bereiche sind nun finanzierbar und wären ohne die Förderung in der Form nicht möglich. Ich danke dem Amt für Regionale Landesentwicklung sehr, dass Sie unserer Innenstadt die Chance geben sich in eine nachhaltige, barrierefreie und moderne Richtung zu entwickeln“, so Herbst.

Sanierungsziele sind die Stärkung der Innenstadt als Zentrum, eine bessere Wegeführung vom Bahnhof in die Innenstadt, das Stadtgrün auszubauen, die Einbindung des neuen Rathausstandortes in die Innenstadt zu unterstützen sowie zahlreiche historische, denkmalgeschützte und stadtbildprägende Gebäude zu modernisieren. Der Berücksichtigung von Klimabelangen in der Sanierungsplanung wird ein größerer Stellenwert eingeräumt, da

alle drei neuen Städtebauförderprogramme seit 2020 dies zur Fördervoraussetzung machen.

Das ArL unterstützt und berät Städte und Gemeinden von der Antragsstellung bis zum Ende der Sanierung.

